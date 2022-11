Accueil Sports Sport régional Namur Après Fresh Air, un autre gros morceau pour Natoye Natoye se rend à Woluwé, en tête du classement, ce vendredi soir. Loïc Ménagé Laurent Costantiello et Natoye vont lutter pour le top 4. ©EDA

Fresh Air samedi dernier, Woluwé ce vendredi soir, le Natoye de Laurent Costantiello a droit à une semaine compliquée. Mais n’allez pas croire que le coach de Natoye commence à stresser. "Une semaine de vérité ? Oui et non, répond Laurent Costantiello. Je pense que le plus important, c’est avant tout de montrer de la régularité. Et si jamais nous parvenons à l’être, en évitant les pièges et en montrant du sérieux sur l’ensemble de la saison, alors peut-être...