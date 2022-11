"La Corrida de Namur, une date incontournable"

Le départ de la 25e édition de la Corrida de Namur sera donné ce samedi 26 novembre à 20h00 au départ de la rue de l’Ange. Une édition pour laquelle la Ville de Namur a innové en proposant un chèque-cadeau de 500€ pour le club qui inscrira le plus de coureurs.

Une récompense à laquelle le Sambre et Meuse Athlétique Club (SMAC) pourrait prétendre. “Chaque année, une trentaine de membres du SMAC participent à la Corrida de Namur. Cette année encore, plusieurs de nos coureurs vont y participer comme Bastien Marinx et Adrien Jacquerie qui ont fini 2e et 3e l’an dernier, derrière Eliott Crestan qui ne pourra pas défendre son titre car nous sommes actuellement en stage en Turquie, à Belek, un peu au sud D’Antalya. D’autres coureurs ont l’habitude d’y participer comme Stéphanie Capelle, Anaïs Oulukoff ou encore Florence Goffinet (Ndlr : qui sera absente cette année). Néanmoins, si un club de foot vient avec de nombreux affiliés, il pourra y prétendre aussi. C’est en tout cas une excellente initiative de la Ville de Namur qui incite de cette manière à l’effort de participation”, souligne l’entraîneur du club namurois André Mahy.

En 2016, la Corrida de Namur connaissait un pic de participation avec 2.425 inscrits mais depuis, la fréquentation est en déclin. Pour le SMAC, pas question de snober l’événement. “Premièrement, Namur est la ville du club. C’est donc important pour nous d’être présents. Et puis, il y a l’ambiance, le monde présent, les supporters et le Marché de Noël où l’on prend un verre ensemble après. Il y a vraiment tous les niveaux, on croise M. et Mme tout le monde, les premiers doivent doubler des gens. Pour les membres du SMAC, la Corrida est une sorte de récompense. C’est la joie de courir."

André Mahy parle même d’une “date incontournable” pour le SMAC. “Eliott Crestan ne fait qu’une Corrida par an. Quand je lui ai dit qu’il manquerait celle de Namur car on serait en stage, il m’a dit “ho merde alors. ” D’autres, cette année, vont privilégier la Corrida au détriment du cross de Roulers, qui a lieu le lendemain, alors que c’est un événement important puisqu’il sert de sélection aux championnats d’Europe de cross qui a lieu le deuxième week-end de décembre. Ils préfèrent car il y a moins l’esprit de compétition à Namur, c’

Corrida Namur ©D.R

est moins strict et sérieux. ”

Même si l’épreuve namuroise est plus légère, elle n’en reste pas moins intéressante pour les athlètes. “Sur une distance de 7km, travaille l’endurance et la résistance, des qualités qui se travaillent au quotidien à l’entraînement. ” André Mahy place deux de ses coureurs dans le top 5 final. “Bastien et Adrien sont bien. Ils feront un top 5, si pas mieux. Bastien pourrait même venger Eliott en le remportant. Je ne serai pas présent pour y assister mais mon gsm va chauffer. ”

471 pré-inscriptions ce mercredi

Le pic de participation a été atteint en 2016, avec 2.425 inscrits. L’an dernier, ils n’étaient “que” 615. Ce mercredi après-midi, on dénombrait déjà 471 pré-inscriptions. "Mais on a beaucoup d’inscriptions en dernière minute. C’est une tendance qu’on observe de plus en plus. Si on arrive à 900-1.000 participants, on sera contents", explique l’échevine des sports Charlotte Bazelaire.

Pour susciter à nouveau l’engouement auteur de l’événement, la Ville de Namur a innové en récompensant le club le plus représenté par un chèque d’une valeur de 500€ à faire valoir sur de l’équipement sportif. “On a habituellement pas mal de clubs d’athlétisme mais avec ce chèque, on veut aussi attirer d’autres clubs actifs dans d’autres disciplines”. Autre nouveauté : le concours du plus beau déguisement avec, à la clé, un panier garni pour le vainqueur. “Chaque année, des participants viennent déguisés. On trouvait dommage de ne pas les récompenser. ” Enfin, des bons Namur CentreVille seront remis aux vainqueurs des différentes catégories.

Le parcours de cette 25e édition a par ailleurs été légèrement modifié. “On a rencontré quelques difficultés avec des travaux en cours mais le tracé reste globalement similaire à celui de l’an dernier."