Corrida de Namur : un petit millier de participants attendus samedi soir

La 25e édition de la Corrida de Namur a lieu ce samedi soir. Avec une participation qui devrait être en hausse par rapport à l’édition précédente, tout en restant bien hauts des sommets atteints voici quelques années.

Le pic de participation date de 2016, avec 2.425 inscrits. L’an dernier, ils n’étaient “que” 615. Ce mercredi après-midi, on dénombrait déjà 471 pré-inscriptions. “Mais on a beaucoup d’inscriptions en dernière minute. C’est une tendance qu’on observe de plus en plus. Si on arrive à 900-1.000 participants, on sera contents”, explique l’échevine des sports Charlotte Bazelaire.

”La Corrida de Namur, une date incontournable”

Pour susciter à nouveau l’engouement auteur de l’événement, la Ville de Namur a innové en récompensant le club le plus représenté par un chèque d’une valeur de 500€ à faire valoir sur de l’équipement sportif. “On a habituellement pas mal de clubs d’athlétisme mais avec ce chèque, on veut aussi attirer d’autres clubs actifs dans d’autres disciplines”.

Autre nouveauté : le concours du plus beau déguisement avec, à la clé, un panier garni pour le vainqueur. “Chaque année, des participants viennent déguisés. On trouvait dommage de ne pas les récompenser. ” Enfin, des bons Namur CentreVille seront remis aux vainqueurs des différentes catégories.

Le parcours de cette 25e édition a par ailleurs été légèrement modifié. “On a rencontré quelques difficultés avec des travaux en cours mais le tracé reste globalement similaire à celui de l’an dernier.”