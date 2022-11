871 participants à la Corrida de Namur, avec des succès d’Amaury Paquet et d’Elisa Vancolen

La Corrida de Namur est un rendez-vous sportif incontournable au cœur de Namur. Si le rendez-vous ne draine plus autant de monde qu’il y a quelques années, elle a retrouvé quelques couleurs pour sa 25e édition avec 871 finishers ce samedi soir.

Amaury Paquet, double vainqueur en titre des 20 Km de Bruxelles, fut le plus rapide sur le tracé long de 6,6 km. Il s’est imposé en 17.26, 25 secondes devant Bastien Marinx, représentant du club local du SMAC, deuxième voici un an à Namur et lauréat en 2019. Quentin Poncelet, en 18’28, complète le podium.

Chez les dames, Elisa Vancolen (CS Dyle) a confirmé son excellente forme en s’imposant en 21’27. Elle a largement devancé Jennifer Mahin et Amélin Collin, qui ont fini l’une derrière l’autre sur le podium féminin, respectivement en 22.18 et 22.29.

