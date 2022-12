Guillaume Demazy revient sur son championnat du Monde à Abu Dhabi

Entre méduse et déshydratation, Guillaume Demazy a vécu un Mondial fou fou fou.

Revenu d’Abu Dhabi voici quelques heures à peine, Guillaume Demazy reprend ses marques en Belgique. Le week-end dernier, le citoyen de Mazy a participé aux championnats du monde de triathlon, en distance olympique, dans la capitale des Émirats arabes unis. Au menu : 1 500 mètres de natation, quarante bornes à vélo et une course à pied de dix kilomètres pour terminer. “Une superbe expérience. Et je n’ai qu’une envie, recommencer, sourit Guillaume Demazy. Nous étions partis...