Championnat d’Europe de cross triathlon à la Citadelle : Namur espère entre 1 et 1,5 million d’euros de retombées

L’annonce de l’arrivée du Championnat d’Europe de cross triathlon à Namur est assurément une bonne nouvelle pour la Ville. Sur les quelque 1500 participants attendus lors de la 7e édition de l’Xterra Belgium, seuls 20 % devraient en effet venir de Wallonie, pour 15 % de Flandre et 65 % de l’étranger. Sans compter leurs accompagnants. Voilà qui devrait entraîner des retombées économiques non négligeables pour les acteurs de l’hébergement et de l’Horeca namurois.