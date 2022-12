"La Tournée des Corridas" : un nouveau challenge de sept courses dans le sud de la province de Namur

Petit à petit, le traileur a donc réussi à convaincre certaines personnes de son entourage auparavant actives dans l’organisation de joggings à redynamiser un peu leur localité. C’est ainsi que la “Tournée des Corridas” est née. Un nom qui est vite apparu comme une évidence pour les organisateurs. “Le principe d’une corrida est de tourner en rond dans une ville ou un village. Il y a également l’aspect festif, celui de payer sa tournée après la course. ”

Expert de la course à pied, Fred Hardenne rappelle les bienfaits de ces corridas. “Elles sont idéales en période hivernale pour travailler les variations de vitesse et d’intensité et dynamiser les foulées. C’est aussi le lancement de la saison des cross. ”

Pour chaque événement du challenge, la formule reste identique avec une course enfants et des distances de 5 et 10km pour les adultes (4€ et 8€). “L’inscription au challenge est par ailleurs gratuite. On mise sur l’aspect sportif, convivial et familial. Lors de chaque course, les temps scratch hommes et femmes sont récompensés. Au terme du challenge, sur base des 4 meilleures performances, on récompensera les podiums dans 16 catégories. ”

7 courses en 2022, peut-être 12 en 2023

La première des sept courses du challenge a eu lieu samedi dernier à Beauraing, fief de Fred Hardenne. “Nous avions 254 préinscriptions et à peu près 235 personnes au départ, malgré la grisaille et le froid. Plusieurs points sont par ailleurs encourageants pour la suite : les retours des participants sont positifs, les riverains n’ont pas émis de retours négatifs et sont même sortis de chez eux pour encourager les coureurs et nous avons par ailleurs déjà reçu quelques sollicitations pour agrandir le challenge l’an prochain. ”

Celui-ci pourrait ainsi passer de 7 à 12 courses en 2023. Le traileur ne souhaite pas encore trop en dire mais des communes comme Houyet et Wellin (province de Luxembourg) pourraient avoir leur corrida. D’ici là, la prochaine corrida de cette “Tournée” a lieu ce samedi à Onhaye. Les autres sont prévues les 17/12 à Tellin, 14/01 à Gedinne, 21/01 à Wiesme, 10/02 à Han-sur-Lesse et 18/02 à Winenne.