Le Trail des Vues dinantaises, prévu ce samedi 17 décembre, ouvert aux marcheurs

Deux distances de 10 et 18km (320 et 550m de D +) sont au programme. Le départ est prévu sur les hauteurs de Dinant, depuis le Collège de Bellevue. “Le parcours a légèrement dû être modifié par rapport au tracé habituel à la demande du DNF car nous sommes en période de chasse. On ne passera pas non plus par le site de Mont-Fat, que l’on garde pour l’été. Mais on reste dans l’esprit trail, on ne compense pas par la route. On passera par divers points de vue comme Bellevue, Anseremme ou encore la Citadelle de Dinant qui a d’ailleurs choisi d’inaugurer ses illuminations de Noël le jour de notre trail”, se réjouit Maxime Laloux.

À quelques jours du départ, les organisateurs dénombraient un peu plus de 150 préinscriptions. “L’an dernier, on était 360 au départ. Pour le trail de cet été, on avait 100 préinscrits et 400 coureurs le jour-J.”

Les parcours ouverts aux marcheurs le dimanche 18

C’est une nouveauté, les parcours des deux distances seront toujours accessibles, le lendemain du trail, aux marcheurs. “Beaucoup de gens veulent participer mais ne sont pas assez entraînés pour le faire en mode course, de nuit. C’est entièrement gratuit mais l’inscription est obligatoire (Ndlr : possible sur place le jour même) vu le passage par la Citadelle de Dinant. Le départ pourra se faire entre 9h et 12h, toujours depuis le Collège de Bellevue. ”

Ce nouveau format avec un départ en matinée permettra également d’apprécier les et sites et paysages dinantais différemment. Tant pour les marcheurs que pour ceux qui choisiraient de le faire en courant, sans chrono officiel. “En organisant l’événement sur un week-end complet, on franchit également un palier. Parmi les participants, nous avons des gens d’un peu partout en Belgique qui viennent passer un week-end, qui nous demandent où manger et où dormir dans la région. C’est aussi ça l’objectif qu’on a derrière ce trail : faire tourner l’économie locale”, termine Maxime Laloux.