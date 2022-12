De Lie explose, Labar aux mondiaux U20, Vanackère conserve sa ceinture IBO,… : nos moments forts du sport namurois et luxembourgeois

Le foot namurois à la fête : Namur champion, Meux affronte une D1

Après des années plus compliquées, Namur a pu faire la fête au printemps dernier. Dominateurs en D3 ACFF, les Merles ont décroché le titre en allant s’imposer à Tamines. Un titre mérité pour une équipe de Namur qui a par contre soufflé le chaud et le froid pour ce premier semestre de la saison 2022-2023. L’autre moment marquant de cette saison dans le foot namurois est le parcours de Meux en Coupe de Belgique. Après avoir passé cinq tours, les Verts ont gagné le droit d’affronter une D1. Au menu, un déplacement à Saint-Trond et un revers dans les derniers instants. Les Meutis méritaient mieux…

Les joueurs et le kop ont communié de longues minutes après le coup de sifflet final. Meux a résisté 84 minutes. ©Fred Moisse

Le Bruyèrois Antoine Vanackère conserve son titre IBO

Le 22 octobre dernier, le boxeur bruyèrois de 27 ans Antoine Vanackère montait sur le ring au Dôme de Charleroi pour défendre sa ceinture IBO Continental des super-légers acquise un peu plus d’un an plus tôt. Face au Français Meryl Vegas (22-6-1 avant ce combat), celui que l’on surnomme “La Flingue” a fait le boulot en remportant aux points son 19e de ses 20 combats professionnels. Un combat plus stratégique que dur, disait-il, face à un adversaire gaucher, comme lui, et plus expérimenté. La performance d’Antoine Vanackère est d’autant plus belle quand on sait que le boxeur est resté au repos forcé durant plusieurs mois après une opération à l’épaule subie en novembre 2021.

Le Bruyèrois est a conservé la ceinture conquise en 2021.

L’éclosion exceptionnelle d’Arnaud De Lie chez Lotto-Soudal

On savait qu’il avait un talent fou. Il l’a confirmé tout au long de l’année. On parle bien entendu d’Arnaud De Lie. Le cycliste de la Lotto-Soudal, citoyen de Lescheret, a réalisé une première saison XXL en WorldTour. Passé professionnel à l’aube de la saison, après avoir crevé l’écran chez les Espoirs de Lotto l’an dernier, le “Taureau de Lescheret” n’a pas tardé à lever les bras. Lors de sa troisième course, le sprinter de 19 ans, à l’époque a remporté au sprint le Trophée de Palma (1.1), cinquième et dernière course du Challenge de Majorque.

Une victoire qui en a appelé d’autres puisqu’Arnaud De Lie a finalement remporté neuf courses dont une étape du Tour de Wallonie devant Biniam Girmay. Sixième au classement UCI, Arnaud De Lie aurait même pu encore décrocher plus de bouquets s’il n’avait pas chuté à quelques reprises, comme aux Quatre Jours de Dunkerque ou à la Famenne Ardenne Classic.

Arnaud De Lie, qui a pris un autre rôle chez Lotto, va désormais devoir confirmer. Mais il ne faut aucun doute qu’il le fera sans souci.

Arnaud De Lie a réalisé une saison 2022 XXL. ©BELGA

Labar participe aux Mondiaux U20 sur 3000 m

Clément Labar a réalisé une grosse saison 2022. Actif à l’ARCH, l’athlète namurois a battu son record personnel sur 3000 mètres lors des championnats francophones. Un temps qui lui a valu de prendre la médaille d’or, mais qui lui a surtout permis de décrocher sa qualification pour les Mondiaux U20, disputés en août dernier en Colombie. Sur place, Clément Labar a signé une belle seizième place mondiale en 3000 mètres steeple, alors qu’il n’avait que le vingt-cinquième temps des engagés. Cela montre l’exploit !

Clément Labar a signé une belle seizième place mondiale en 3/000 mètres steeple. ©Amandine Gilson

Neisser Loyola prend le bronze aux Mondiaux

L’Arlonais Neisser Loyola est entré dans l’histoire cette année. L’escrimeur a en effet décroché la médaille de bronze, à l’épée, aux Mondiaux du Caïre. Battu sur le score de 15 à 14 en demi-finale face au champion olympique, Neisser Loyola était proche d’une finale. Mais outre cet exploit, l’escrimeur luxembourgeois a réalisé une superbe saison avec notamment de belles positions lors de manches de Coupe du monde. Résultats des courses, l’Arlonais termine la saison en occupant la quatorzième place au ranking mondial. Voici un an, il était 78e..