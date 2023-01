Namur émerge face à Braine dans le money-time

Si Dossou répond immédiatement à Kroselj derrière l’arc après trente secondes, la rencontre débute selon la même physionomie qu’à l’aller et Braine s’envole grâce aux shoots extérieurs de Leblon et Lindström (3-14). Zelnyte inscrit ses premiers points dans le championnat belge mais est imitée dans la foulée par Lelik, forçant José Araujo à prendre un temps-mort. Les Namuroises sont parfaitement muselées par les Castors, qui prennent 16 points d’avance lorsque Fogg se faufile au lay-up (8-22, 7'30). Namur, enchainant les stops, entame alors une belle remontée et Zelnyte ramène les Mosanes...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous