Aische est passé par toutes les émotions au Crossing : “Nous avons manqué d’intelligence dans les derniers instants”

La rencontre changeait totalement de physionomie à la reprise. Le Crossing s’arrêtait tout simplement de jouer et les visiteurs prenaient le contrôle des opérations. Après quelques alertes sur phases arrêtées, c’est finalement au bout d’une très belle phase collective que Delooz rétablissait la parité.

L’exclusion sévère de Michels cinq minutes plus tard cassait l’enthousiasme visiteur. “Je n’ai pas l’habitude de critiquer l’arbitrage mais il a été en dessous de tout, pour les deux équipes. Je ne parviens pas à m’expliquer cette exclusion et lorsqu’on demande des explications, on nous menace d’un rapport. C’est frustrant.”

Et pourtant, dans les arrêts de jeu de la rencontre, Aische pensait tenir la victoire. Sur un coup franc bien donné par Gauchet, De Maeyer surgissait au premier poteau pour planter le 1-2. Il pensait offrir la victoire à ses couleurs mais sur un ultime corner, Mabika se retrouvait seul pour ponctuer les débats sur un partage rageant pour les Aischois. “Nous avions très bien redressé la barre en revenant au score et en prenant même les devants dans les arrêts de jeu. Il reste alors deux minutes à tenir mais nous avons manqué d’intelligence dans ces derniers instants de la partie. On s’est dit que tout était fini mais un match ne se joue pas 90 minutes mais bien jusqu’aux trois coups de sifflet. Un corner bêtement concédé et puis cette égalisation.”

"Nous ne sommes pas à notre place au classement."

Avec ce nouveau partage, Aische poursuit sa série d’invincibilité mais cela ne suffit pas au coach. “Oui nous sommes invaincus depuis deux mois mais avec une accumulation de partages, nous ne sommes tout simplement pas à notre place au classement. Nous méritons beaucoup mieux que cette 8e place.”

Crossing – Aische 2-2

Crossing : Jacops, Roisin, Malela, Mapessa, Nahounou, Ade, Mabika, Mbenti, Kinkela (67e Vano), Kamagate (79e Lokilo), Nzinga.

Aische : Rousseau, Iglicki, Maisin (67e Michels), De Maeyer, Grégoire, Choisez, Gécé (72e Joannes), Catinus, Gauchet, Delooz, Dethier (83e Thirot).

Arbitre : M. Gabriel.

Avertissements : Mapessa, Nahounou, Maisin, Malela, Gauchet, Roisin.

Exclusion : 78e Michels.

Les buts : 15e Mapessa (1-0), 73e Delooz (1-1), 94e De Maeyer (1-2), 96e Mabika (2-2).