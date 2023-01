Un Ultra Tour des Forts de Namur de 100km

Cette fois, les traileurs ont opté pour un défi sportif qui se déroulera uniquement sur la commune de Namur. “Un événement tourné vers le patrimoine culturel. Le parcours entier tourne autour des neuf forts qui ont fait la position fortifiée de Namur. On démarre de la Citadelle de Namur pour ensuite transiter par (Ndlr : ou à proximité, en fonction des autorisations) les forts de Suarlée, Emines, Cognelée, Marchovelette, Maizeret, Andoy, Dave, Saint-Héribert (Wépion) et Malonne.”

Actuellement, les organisateurs ont déjà l’assurance de pouvoir entrer dans le domaine de trois enceintes. “On a le soutien de l’armée pour ceux de Dave et de Marchovelette et il y aura par ailleurs un ravitaillement à l’intérieur de l’enceinte de celui de Saint-Héribert. Via ce projet, nous allons pouvoir leur redonner un peu de visibilité. Pour les autres forts, nous avons soit essuyé un refus, soit nous ne parvenons pas à joindre les propriétaires. ”

Cet “Ultra Tour des Forts de Namur” est donc ouvert au public. Les inscriptions sont cependant limitées à 150 participants pour cette première. À l’heure d’écrire ces lignes, une soixantaine de traileurs ont déjà réservé leur place. “Le départ du 100km (2.600D +) aura lieu le 4 mars 2023 à 4h00 du matin depuis le club de tennis de la Citadelle (Ndlr : qui organisera la réception de fin d’événement) avec une arrivée prévue pour 17h. On mise sur 13h de trail. Nous proposerons trois allures différentes, entre 7 et 9km/h. Pour ceux qui voudraient aller plus rapidement, pas de problème. Idem pour ceux qui veulent décrocher. Mais attention, il y aura des barrières horaires à respecter pour le passage dans certaines propriétés privées”, poursuit Damien Libert.

Trois autres distances seront proposées : 57km (1360 D + ; départ 9H00 depuis le club de foot de Wartet), 37km (960D + ; départ 12H00 depuis le fort d’Andoy, rue de Limoy, 5101 Namur), et 14km (390D + ; 15H00 depuis le fort de Saint-Héribert, route des Forts, 5100 Namur).

Le Namurois précise que cette Echappée Belge n’est pas une compétition au sens propre du terme. Il n’y aura ni classement, ni chrono. “C’est plutôt un défi physique personnel. ” Pour ceux qui auraient un passage à vide, la solidarité sera de mise. En cas d’abandon, les participants ne seront jamais bien loin de Namur ville. “En quinze minutes, quelqu’un peut être sur place pour récupérer la personne. Sur un Ultra, un passage à vide est vite arrivé. Mais on fera en sorte que ça n’arrive pas.”

Le parcours ne sera quant à lui pas balisé. Tout se fera via une trace GPX qui a déjà été réalisée. “Plusieurs heures de repérage ont été nécessaires pour proposer la plus belle trace possible. On s’est franchement bien donné. ” Le parcours de 100km emprunte 70 % de sentiers, pourcentage minimal pour que cette épreuve soit reconnue comme un trail. “La partie la plus compliquée dans la réalisation du tracé a été celle entre Emines et Marchovelette. Pour les trois autres distances, on est a bien plus de 70 % de sentiers. ”

Plogging et producteurs locaux

Plusieurs ravitaillements sont prévus tout au long du parcours. Il y en aura cinq pour les traileurs du 100km. Comme ils le font depuis trois ans, les organisateurs ont voulu associer des producteurs locaux à leur événement. “Pour les ravitaillements solides, on aura des produits de Kalisana, Trobon, Wild and run et Graines de curieux. Pour le café et la bière, on peut citer Torrefactory et la Mobius. ”

L’asbl Be WaPP s’associe par ailleurs à l’Échappée Belge pour mettre à disposition de ceux qui le souhaitent des sacs Can-Guru, sacs confectionnés en Belgique à partir de matériaux recyclés, permettant de ramasser des déchets abandonnés dans la nature.

Infos : page Facebook “Ultra Tour des Forts de Namur”