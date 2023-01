La tranche dans la poche pour Rochefort, vainqueur à La Calamine

Rochefort a su montrer et gérer sa supériorité sur le terrain. En seconde période, les visiteurs ont maintenu calmement leur avance, alors que les Germanophones ne sont pas parvenus à réduire la marque. Il a tout de même fallu attendre la fin de partie pour que Rochefort tue tout suspense. "On savait très bien que la moindre erreur se payerait cash et on l'a constaté sur leur second but. Il y a de très belles équipes mais Rochefort est un cran au-dessus. On a affronté la meilleure équipe de la série, qui a joué en champion. J'ai vu de belles choses dans nos rangs mais, tout le monde a pu constater la différence qu'il y a entre nos joueurs qui découvrent la nationale et nos adversaires qui sont des joueurs de nationale confirmés", analysait le T1 des locaux, Alex Digregorio.