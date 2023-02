Les chiens interdits sur les manches du Challenge de la Ville de Namur

Cette interdiction de courir avec un (des) chien(s) n’est en réalité pas nouvelle, nous indique-t-on à la Ville de Namur. Elle faisait déjà partie du règlement du Challenge de la Ville en 2020, année lors de laquelle le règlement a été écrit noir sur blanc. “Et même avant cela, c’était interdit. Mais cela n’était précisé qu’oralement”, explique Régine Henroz, cheffe du service des sports de la Ville de Namur.

Un compromis possible

Cette dernière nous précise néanmoins qu’une réflexion est actuellement menée pour trouver le meilleur compromis possible. “Vendredi dernier, à l’occasion de la remise des Prix du Challenge de la Ville de Namur 2022, nous en avons discuté avec plusieurs organisateurs. Ces derniers nous ont confié avoir reçu pas mal de plaintes de coureurs concernés, qui ont affirmé qu’ils ne viendraient plus sur leur événement. Une solution serait de prévoir un départ différé pour eux (15-20min avant ou après les autres) et sans classement, pour ceux qui viennent avec un chien. Selon les organisateurs, c’est une solution qui pourrait satisfaire pas mal de gens en évitant tout risque d’accident. On doit en rediscuter de manière plus officielle et si ça aboutit, décider si on modifie le règlement actuel ou si ça sera pour le Challenge 2024. ”

En attendant, cette interdiction est toujours d’application. Et la Ville communique davantage dessus. Principale raison évoquée : la sécurité. Il y a une quinzaine d’années, les organisations étaient moins nombreuses et leur fréquentation était beaucoup plus faible. Le nombre de coureurs avec chien(s) était moins important. “Aujourd’hui, il y a parfois 7, 8 voire une dizaine de chiens par course avec le risque de faire trébucher des coureurs. Nous avons déjà eu quelques chutes liées à cette problématique mais, heureusement, jamais rien de grave. En cas d’accident, le maître est responsable”, poursuit Régine Henroz qui prend l’exemple d’un récent jogging. “Aux Foulées des Neiges de Suarlée (21/01), il y avait 1800 participants. Un chien au milieu de cette foule peut être dangereux. ”

Du côté du service des sports de la Ville de Namur, on pointe également du doigt l’entente entre les chiens qui n’est pas toujours au beau fixe. Mais aussi les problèmes que cela peut créer lors des ravitaillements. “Ça a d’ailleurs été le cas lors d’une course, l’an dernier. C’était une véritable cacophonie. ”

Enfin, certaines personnes ne sont tout simplement pas à l’aise en présence d’un chien. “Je comprends le plaisir que cela peut procurer de courir avec son chien mais d’autres joggeurs n’ont pas forcément envie d’en avoir un juste à côté d’eux. Maintenant, il existe de nombreuses courses de canicross qui ont toute leur raison d’être.”

Enfin, cela serait hypocrite de ne pas en parler, certains coureurs sans doute un peu trop animés par l’esprit de compétition se sont plaints de l’aide que le chien peut procurer à son maître. “Ce n’est pas ça qui motive l’interdiction, mais nous avons des rouspétances. ”

Les organisateurs démunis

Lors des Foulées des Neiges, premier événement du Challenge de la Ville de Namur, certains coureurs ont bravé cette interdiction. En communiquant davantage dessus, la Ville de Namur souhaite sensibiliser les organisateurs à l’appliquer. Et les coureurs concernés à la respecter. “Nous pourrions sanctionner les organisateurs ou exclure le coureur du Challenge après l’avoir identifié grâce à son dossard et aux photos qui sont prises. Mais ce n’est pas du tout la volonté de la Ville”, continue Régine Henroz.

Côté organisateurs, si on est bien conscient du danger potentiel que peut représenter un chien au milieu d’un groupe, on se dit assez démuni face aux moyens d’action. “Le règlement est là et je n’irai pas à son encontre. Mais je n’ai pas non plus l’autorité pour empêcher quelqu’un de courir”, explique Patrice Pignolet, organisateur de La Sebastian 3e manche du Challenge de la Ville de Namur qui aura lieu le 26/02 à Vedrin. “En 2021, nous avons eu 500 coureurs. Nous sommes quatre organisateurs et beaucoup de bénévoles. On ne peut pas passer notre temps à faire la police. L’an dernier, j’ai demandé à ceux qui sont arrivés avec un chien de se mettre à l’arrière et de laisser partir l’ensemble du peloton avant de démarrer. C’est encore celui que j’aurai cette année. ”