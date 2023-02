400 coureurs au Trail du Jambon by Night, le plus salé et le plus digeste du pays (Photos&vidéo)

Sur cette distance, c’est Jérémie Chintinne, de Walcourt, qui a ajouté son nom au palmarès du 2e Jambon nocturne, devant Tanguy Bihain, 2e, et Baptiste Brasseur, 2 traileurs de la province de Luxembourg.

EN IMAGES: le trail du Jambon by Night

Tanguy Berthe et son équipe avaient aussi tracé un guère moins corsé 21 km, avec 1250 m de dénivelé positif. Qu’ont d’ailleurs privilégié les plus grosses pointures. Au rang desquelles on ne retrouvait toutefois pas Guillaume Deneffe, inscrit mais forfait pour raisons personnelles.

Le niveau n’en était pas moins énorme. Et Andreas Pahos s’est montré le plus rapide, Virgile Vandewalle et William Weynand, 3e, complétant le podium.

Côté féminin, Ann-Sofie Claeys a remporté le 13 km, devant Perrine Lallemend, 2e, et Charline D’Orchymont. Marie-Hélène Posta s’est quant à elle montrée la plus costaude sur 21 km, suivie dans l’ordre par Noémie Floette et Dora Kosinska.

La version diurne du Jambon aura lieu le 13 mai, avec au menu, à Membre-sur-Semois, de sacrés morceaux aussi, au nombre de trois, 15 km (720 m), 24 km (1200 m) et 41 km (2200 m).

Entretemps, le 30 avril, le Jambon servira bien entendu aussi, à Membre-sur-Semois également, les championnats de Belgique de course de montagne !