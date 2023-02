Renforcé par quelques joueurs de A, dont Clément Moors, Meux B s’est imposé à Loyers et a créé la première surprise de ses huitièmes de finale. Les Meutis s’imposent 1-2 grâce à des buts de Moors et Delcorps. Si Boutgmi a réduit l’écart, et que Toussaint a pris deux jaunes, Loyers n’a jamais su recoller.