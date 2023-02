Pascale Henkinbrant élue coache handisport de l’année : “Je ne coache pas pour attirer l'attention ”

Pascale, que représente cette récompense pour vous ?

“Je suis à la fois étonnée de l’avoir reçue mais aussi contente, c’est la cerise sur le gâteau. Je ne coache pas pour attirer l’attention ni pour être reconnue. En handisport, tous les coachs mettent le même cœur à l’ouvrage et affichent l’envie de bien encadrer leurs athlètes. Peut-être que le choix s’est porté vers moi car les athlètes que j’entraîne ont bien performé (NdlR : comme le sprinteur Roger Habsch qui a décroché le record du monde du 100m en fauteuil roulant et celui de Belgique indoor sur 60 mètres.)”

Le coaching, justement, parlez-nous en. Comment avez-vous commencé et comment vous êtes vous retrouvée à entraîner dans le handisport ?

“Je baigne dans l’athlétisme depuis l’âge de 12 ans et j’ai aussi pratiqué le volley-ball. J’ai toujours couru mais je n’étais par contre du tout active dans ce domaine, sur le plan professionnel. C’est en 2017 que j’ai entamé une formation pour coacher des personnes valides. Au même moment, la Ligue Handisport francophone a ouvert les formations pour entraîner en athlétisme et accompagner les athlètes handisports, que j’ai également suivies. J’ai ensuite été contacté par l’asbl Leg’s Go (NdlR : qui permet à un amputé de participer à des activités sportives) qui cherchait un coach certifié pour s’occuper d’une école de course. J’ai toujours aimé ce que le sport peut amener sur le plan social. Pour des accidentés de la vie, il peut contribuer à reconstruire une personne, à reconstituer son tissu social. ”

Combien d’athlètes invalides coachez-vous ?

“Une petite dizaine. Je coache des déficients mentaux, physiques et sensoriels, des hémiplégiques, para ou tétraplégiques mais aussi de personnes qui ont subi une amputation. Mes entraînements ont lieu le lundi et le jeudi sur la piste d’athlétisme de Jambes et le mardi et mercredi, pour du Ravel ou du trail. ”

Tous vos entraînements sont inclusifs. Pourquoi ?

“Car c’est bénéfique pour tout le monde. D’un côté, le sportif valide va être stimulé par le fait de voir quelqu’un en situation de handicap se dépasser. De l’autre, l’invalide va pouvoir être encadré. Par exemple, un déficient mental qui a moins de 75 de QI ne va visualiser qu’un tour de piste fait 400m. C’est donc important pour lui d’être guidé. ”

Sur le plan humain, on imagine que ce coaching est enrichissant.

“Ça l’est oui. De mon côté, j’essaye toujours de donner la même chose à la personne que j’entraîne, que ce soit une personne âgée ou quelqu’un de malvoyant. On ne parviendra jamais à se mettre dans une situation de déficience mais j’ai toujours adapté mes entraînements en fonction de la personne. ”