Natoye se rapproche encore des play-off en R2

En prenant la mesure de CEP, et l’average sur le club hennuyer, Natoye a les cartes en main pour la suite de la saison.

La bonne opération du week-end dernier, elle a été réalisée par Natoye. En recevant CEP, les Namurois n’avaient pas vraiment le droit à l’erreur sous peine d’être décrochés dans la course aux play-off. Mais face à une équipe carolo venue à cinq, sans Lambot et Steinier, les hommes de Laurent Costantiello n’ont pas fait dans le détail en s’imposant sur un cinglant 107-77. "Le fait que CEP soit venu en effectif limité explique le gros score, avoue Guillaume Van Doninck. Cela a rendu le match plus facile...