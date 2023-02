Emeline Detilleux vise les JO de Paris en VTT: “Les changements de l’hiver portent leurs fruits”

“Un début de saison est toujours délicat car même si vous avez de bonnes sensations à l’entraînement, vous ne savez pas trop où vous en êtes”, nous expliquait celle qui courra de nouveau ce mercredi et ce dimanche, toujours en terres helléniques. “Je suis donc super contente de ce résultat parce qu’il montre que tout s’est bien passé cet hiver, que j’ai bien travaillé, notamment lors de trois stages en Espagne avec mon team ou l’équipe nationale belge sur routes. J’ai changé d’entraîneur aussi et cela a fait beaucoup. Avec Pieter Timmermans (NdlR : qui s’occupe également de de Froidmont et de Schuermans), les entraînements sont beaucoup plus spécifiques et bien analysés. Là-dessus, j’ai pu bénéficier d’une nouvelle évolution sur le vélo fourni par le team. Et la différence est nette.”

Tout cela est important et met en confiance une jeune fille qui, depuis longtemps, est focus sur un objectif majeur : les Jeux Olympiques de Paris. Pour se qualifier, il n’y a pas le choix. Il faut placer la Belgique en ordre utile au classement internations, basé sur le total des points pris par les trois meilleures représentantes de chaque pays. À la date couperet, les 8 premières nations enverront 2 pilotes, les nations classées de 9 à 19 en enverront un seul. Ce mardi, la Belgique était remontée à la 19e place…

“Nous avons jusqu’à mai 2024 pour essayer de récolter un maximum de points UCI”, fait-elle. “L’an dernier, suite à la blessure de Githa Michiels, j’ai quasi été la seule à prendre des points. J’espère que cela sera différent cette fois-ci.”

Pour le moment, oui. Michiels a en effet déjà pris des points à Salamina dimanche (4e), ainsi que lors d’une course disputée la semaine avant.

La suite pour Detilleux ? “La semaine prochaine, je rejoins en stage l’équipe nationale VTT, avec encore l’une ou l’autre courses au menu. Viendra alors une grosse course à Marseille, puis les Coupes du monde, avec beaucoup de points à la clé. J’y viserai des top 20. Voire mieux…”