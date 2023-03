Meux: on ne change pas une équipe qui gagne, tout le monde - ou presque - reste

Meux a une nouvelle fois bien travaillé. On est début mars et Laurent Gomez sait déjà sur quelle équipe il pourra compter la saison prochaine avec les reconductions, jeudi soir, de Coquelle, Gaux, Pignolet, Rouffignon et Van Hyfte. Hormis "Coco" Marion, en stand-by, Clément Moors, futur coach de la P1, Deli Bajraktari qui doit encore être vu ainsi que les jeunes...