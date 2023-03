Le Rugby Namur peut rêver de la D1

Voici quelques semaines, les Namurois ont frappé un grand coup en écartant Leuven, le leader incontestable de la série. Mais pas de bol pour Bastien Desprats et ses équipiers, la semaine suivante, les Namurois ont sombré à la maison face au BUC, une équipe qui recolle à la course à la deuxième place et qui a infligé le premier revers de la saison à domicile aux Namurois. “Cela nous tenait à cœur de garder ce brevet d’invincibilité sur notre terrain, glisse Bastien Desprats, arrivé de Montpellier voici quelques années. Généralement, nous sommes très dominants chez nous, mais face au BUC, ce n’était pas le cas. Nous avons mené en début de match en convertissant deux pénalités, mais ensuite, nous n’avons plus su mettre la main sur le ballon et nous avons défendu pendant soixante minutes. Difficile donc de revendiquer quelque chose dans des conditions pareilles. Ce qui est dommage, c’est que cela gâche notre succès face à Leuven. Peut-être que nous avions un peu trop donné ce jour-là. Mais bon, battre le leader et être battu par le quatrième, c’est frustrant. Enfin, une défaite ne fait jamais de mal. Cela remet tout le monde les pieds sur terre et cela oblige tout le monde à travailler encore plus.”

”Monter ? Une montée ne se refuse pas”

Si Namur est toujours deuxième, rien n’est encore acquis pour les Namurois. Mais la troupe de Bastien a les cartes en main. ” Les écarts sont minimes, donc tout peut aller très vite, avoue le demi de mêlée français. Et en battant le BUC, nous aurions pu nous faciliter la tâche en creusant l’écart, mais cela n’a pas été le cas. Nous allons donc devoir cravacher.”

En début de saison, comme c’est toujours le cas, des play-off devaient normalement être organisés. Sauf que voici quelques jours, la Fédération a annoncé que les play-off n’allaient pas voir le jour. Le deuxième de D2 disputera donc un match face au barragiste de D1 avec la montée en ligne de mire. “Pour la majorité des clubs, l’annulation des play-off, est une mauvaise chose car le top 4 est un objectif pour beaucoup. C’est vraiment incroyable de changer les règles en cours de compétition, mais bon. Enfin non, ce n’est pas incroyable, c’est hallucinant. Et pour tout dire, je prends vraiment cela comme un manque de respect envers notre catégorie et envers tout le boulot que les clubs réalisent. Tu n’annonces pas un truc pareil à six matches de la fin. Le barrage se jouerait chez l’équipe de D2 ? J’ai lu cela aussi, mais rien n’est officiel. Les autres années, cela se déroule toujours sur terrain neutre. Mais si c’est le cas, c’est évidemment une bonne chose pour nous. Après, cela sent un peu le lot de consolation pour faire passer l’annulation des play-off."

Mais finalement, Namur est-il prêt à assumer une montée à l'échelon supérieur ? “Je pense que du côté des joueurs, tout le monde a envie de goûter à la division supérieure, admet Bastien Desprats. Quand tu montes sur le terrain, c’est pour gagner. Et jouer un barrage, ce serait déjà une expérience enrichissante. Après, oui, pour le club, ce serait peut-être un peu trop tôt. Mais une montée, cela ne se refuse pas. Et encore une fois, c’est loin d’être acquis.”