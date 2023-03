Margot Bodart va retrouver son ex avec Lesse&Lhomme

Si Bouillon est dernier au classement, Margot Bodart estime que cette équipe a du talent et se méfie du match de ce soir. Un match qui pourrait permettre à Lesse&Lhomme de se rapprocher du top 5. “Je n’aurais franchement pas cru voir Bouillon aussi bas dans le classement, confie Margot Bodart. C’est une équipe qui a de la qualité, mais nous sommes dans une série qui est assez forte. Nous devrions nous imposer 3-0 au vu du classement ? Oh, je ne m’attends pas à un match facile. Lors de l’aller, nous n’avions pas eu la vie simple, car nous nous étions mis pas mal de pression en sachant que c’était un match qu’il fallait absolument gagner. J’ai bien peur que ce soit la même chose ce samedi. Bouillon nous avait battues en préparation ? Oui, mais nous n’étions pas avec notre équipe au complet. Mais nous avons un bon mélange avec jeunesse et expérience.”

Après Bouillon, Margot Bodart était partie du côté de Gembloux où elle évoluait en N2. Cette année, celle qui a passé trois saisons à Bouillon est donc retournée à Lesse&Lhomme, en Promotion. Un club qu’elle connaissait bien puisqu’elle était déjà coach au sein du club. “Si je ne m’embête pas à ce niveau ? Pas du tout, assure-t-elle. Je l’ai dit, la série est costaude, donc le niveau de jeu est bon. Et puis, ce n’est pas parce que tu viens de plus haut que tu dois te reposer sur tes lauriers. Je suis d’ailleurs persuadée que Pauline et Audrey se disent la même chose à Bouillon.”

De son passage à Bouillon, Margot Bodart ne garde que de bons souvenirs. “Mes trois années à Bouillon, il s’agissait des trois plus belles années de ma carrière, avoue-t-elle. La joueuse que j’aurais aimé prendre avec moi pour aller à Gembloux et puis à Lesse&Lhomme ? Elle ne joue plus, mais j’aurais choisi Laura Herin. Aussi bien pour ses qualités sur le terrain qu’en dehors. Laura, c’était une guerrière, qui ne lâchait jamais rien. Elle soutenait tout le monde, c’était vraiment la capitaine rêvée.”

Comme d’autres, Margot Bodart est un peu déçue d’avoir vu l’équipe éclater à cause du Covid. “Cela me rend un peu triste de voir que tout le monde est parti à gauche, à droite et que l’équipe occupe actuellement la dernière place en Promotion, affirme l’intéressée. C’est dommage que cela se soit terminé comme cela, mais Bouillon gardera toujours une très grande place dans mon cœur.”