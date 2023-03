Léopold Granville : “Notre coach n’a rien à envier à Brogno”

Et Léopold Granville l’avoue, de toutes les équipes de la série, Mons est celle qui lui avait laissé la meilleure impression. “Que ce soit d’un point de vue athlétique ou footballistique, c’est une très belle équipe, poursuit le capitaine d’Onhaye. Et Mons s’est encore très bien renforcé cet hiver. Vous ajoutez Dante Brogno au coaching et vous comprenez que cette équipe est redoutable. Mais notre coach n’est pas mauvais non plus, hein ! Je pourrais même le mettre sur le même pied que Brogno, il aborde les matchs d’une manière très professionnelle.”

Du côté d’Onhaye, on risque de regretter longtemps les points perdus face à des équipes de seconde partie de tableau. “Un championnat se joue sur des détails, raconte Léopold Granville. Et ici, tout le monde a déjà perdu des plumes contre tout le monde. Il ne faut pas se mettre la pression. Un point serait déjà une bonne opération pour le tour final ? Oui, mais comme je l’ai dit, je vais là-bas pour gagner. La confiance est là, elle est revenue après notre succès face à Manage voici quinze jours. Physiquement et tactiquement, nous avons rendu une copie parfaite ce soir-là. Si nous proposons la même chose ce samedi, nous avons de grandes chances de rivaliser avec Mons. Le week-end de pause a coupé notre élan ? Oui, mais je pense qu’il a fait du bien. Personnellement, j’avais enchaîné les 24 matchs disputés depuis le début de la saison, j’étais content de pouvoir couper un week-end et de recharger les batteries. Mais nous avons bien repris avec trois séances cette semaine, dont un entraînement plus basé sur la tactique vendredi soir.”

Léopold Granville le sait, pour aller gagner à Mons, les Walhérois vont devoir être très solides derrière. “Mais nous avons su l’être lors de notre dernier match. J’ai confiance en notre défense et j’ai confiance dans les gars qui jouent à mes côtés, poursuit Léopold Granville. Je pense que nous avons trouvé un bon équilibre même si les gars sur le banc sont parfaitement capables de prendre place dans le onze sans que l’équilibre soit bousculé.”