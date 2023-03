Xavier Toussaint explique son choix de rejoindre Evelette

Et Xavier Toussaint l’assure, si Evelette descend en P2, cela ne changera rien. “Ce sera ma première année en provinciale, mais que ce soit en P1 ou en P2, le but sera de jouer la tête, raconte l’expérimenté Namurois. Dans tous les cas, le projet, c’est d’arriver dans les divisions nationales. Venir à Evelette pour l’argent ? Ceux qui disent cela, je leur dirai que cela n’a pas été déterminant. Oui, j’aurai quelque chose de très correct. D’autres clubs me proposaient aussi de l’argent, mais à condition que j’arrive avec un sponsor pour me rémunérer. Moi, je suis joueur de foot, pas commercial. José Lardot ? S’il investit, c’est qu’il croit au projet. Je pense qu’il n’y aura pas de souci, il tient parole et j’ai confiance en lui.”

Namur, c’est là que tout avait commencé pour Xavier Toussaint. Même s’il n’est plus repris depuis quelques semaines, et qu’il a été en B la semaine dernière, l’homme entend bien partir sur un titre. “J’aurais imaginé que cela se termine dans d’autres conditions, mais je me dis que je pourrais m’en aller sur un titre, que ce soit en A ou en B. Et pourquoi pas avec les deux. Cela rendrait la sortie un peu plus belle, glisse Xavier Toussaint. Le plus important est-il de monter avec la A ou la B ? Avec la A bien sûr. Namur a les reins assez solides pour la N1. Et malgré tout, le président a les pieds sur terre et il est honnête là-dessus. Si Namur monte, ce ne sera pas pour faire de la figuration.”

Ce week-end, Xavier Toussaint ne sait pas encore s’il va aller en A ou en B. “C’est évidemment différent, mais s’il faut aller en B, j’irai et je ferai ce qu’il faut pour encadrer l’équipe, dit-il. Il y a de la qualité dans cette équipe, mais il faut que tout le monde décide de jouer en groupe, et non pas pour sa pomme.”