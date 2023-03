Le début de partie semblait confirmer les choses et d’emblée, la troupe de Fabrice Lebrun prenait les choses en mains. Couvin se créait ainsi quelques occasions mais n’arrivait pas soit à cadrer soit à tromper la vigilance d’un jeune gardien local pour la première fois titulaire.

Au quart d’heure Gillis trouvait toutefois la faille. Loin de se décourager, les jeunes locaux faisaient front sans toutefois pouvoir créer le moindre danger pour un Vincent Eugène au chômage technique durant tout l’après-midi. Les minutes s’égrainaient et finalement Manage se disait que devant un tel résultat et une telle maladresse visiteuse tout était possible fusse sur un malentendu.

L’Entité manageoise passait dans un premier temps dans un schéma plus ambitieux à deux attaquants puis sacrifiant carrément un défenseur pour jouer à 3 derrière. Rien n’y faisait et le second but de Gillis de l’après-midi dans les ultimes minutes venait ponctuer une victoire qui ne rassurait pas vraiment les supporters fagnards tant le nombre d’occasions manquées et d’opportunités galvaudées par leurs favoris avaient été nombreuses.

”Il faudra juste retirer les 3 points. Nous n’avons pas été bons du tout et je tiens à féliciter les gamins d’en face qui sont parvenus à nous poser de nombreux problèmes. Si nous procédons de la sorte la semaine prochaine face à Mons, la “casquette” risque fort d’être spectaculaire”, n’hésitait pas l’expérimenté portier visiteur, Vincent Eugène.