Onhaye a peut-être laissé filer le titre à Mons : “On va continuer à se battre”

Les joueurs de Lionel Brouwaeys s’étaient montrés très organisés, défensivement en ordre, concédant très peu d’occasions. Dans une telle rencontre, ce sont les détails qui font la différence.

”Mais aussi un peu de chance”, souffle François-Guillaume Gilain, le capitaine. “Ils ont un tir contré qui file en pleine lucarne et puis, sur le deuxième but, il a reconnu qu’à la base, il voulait centrer, mais il a lobé notre gardien. C’est la chance du leader, peut-être du futur champion quand on voit la tournure du match.”

Dans un Tondreau presque totalement acquis à la cause montoise, Onhaye avait pris, surtout en deuxième période, les choses en main, faisant tourner, en jouant en bloc et en se présentant dans la zone d’un Kevin de Wolf qui n’a pas non plus dû faire étalage de tout son talent. Malheureusement, mis à part le penalty (faute de main de Durieux), Onhaye n’a pas réussi à concrétiser ces temps forts. La faute à de la malchance et un manque de réussite.

”On a rivalisé physiquement, on était vraiment bien dans le match. On savait que ça pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. On a confiance en notre équipe, on l’a déjà vu en Coupe et ici, c’était clairement comme un match de Coupe.”

Même avec le 2-1 inscrit à une douzaine de minutes de la fin du temps réglementaire, Onhaye ne s’était pas laissé démonter avec notamment encore une lourde frappe de loin de Gall dans les arrêts de jeu, mais qui n’a fait que frôler la barre.

Si mathématiquement, tout reste jouable, Onhaye est conscient que le titre s’est éloigné.

”Le championnat n’est pas fini et tout le monde peut réaliser quelque chose, il n’y a pas de match facile. Regardez Tertre, notre prochain adversaire, qui avait tenu Mons en échec”, se souvient le capitaine. “On doit rester à l’affût si les Montois perdent des plumes. On va continuer à se battre pour le tour final, notre objectif initial, et on verra si on peut avoir davantage.”