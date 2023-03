Ugo Becquevort veut quitter Tamines par la grande porte

En attendant, avec ce succès, le deuxième de rang à la maison, Tamines prend de l’air dans le bas de tableau. Les joueurs de Tibor Balog comptent désormais quatre longueurs d’avance sur le premier descendant. “Le succès de dimanche nous permet de souffler un peu, commente Ugo Becquevort. Mais il faut encore prendre des points et il faudra se battre jusqu’au bout. Nous avons un petit joker. Le match de samedi à Symphorinois ? Cela s’annonce compliqué. C’est une très belle équipe et sur le grand terrain de Mons, ce sera difficile. Mais nous allons jouer notre jeu.”

Voici un gros mois, Tamines a vécu une période très compliquée avec de nombreux arrêts. Et pourtant, les Sambriens sont invaincus depuis quatre matches. “Nous restons sur un 8/12, confirme Ugo Becquevort. Avec tout ce qui s’est passé, ce bilan est vraiment bien. Ce qui a changé par rapport au Tamines de fin 2022 ? Je dirais que nous affichons un peu plus d’envie. Et puis, l’arrivée de nouvelles têtes, cela a peut-être fait du bien aux plus anciens.”

On le sait, en fin de saison, plusieurs joueurs partiront de Tamines. Dont Ugo Becquevort. “Mais tout le monde espère partir sur une bonne note, assure l’intéressé. Ceux qui partent veulent le faire en laissant le club en D3. Et ceux qui restent veulent évidemment poursuivre à ce niveau. Si ce n’est pas mieux pour Tamines de redescendre en P1 afin de reconstruire ? Non, pour le projet, c’est mieux d’être en D3.”

Ce n’est plus un secret, Ugo Becquevort est sur les tablettes de Meux. Le jeune défenseur a déjà rencontré Laurent Gomez. “Je dois aussi voir le président dans les prochains jours, mais j’ai aussi d’autres offres, dit-il. Pour le moment, rien n’est fait, mais je me sens prêt à découvrir l’étage supérieur. Cela fait deux saisons que je suis en D3 et j’ai envie de me tester plus haut. Et dans le pire des cas, je pourrai toujours redescendre par la suite pour retrouver du temps de jeu. Mais si je n’essaye pas, j’aurai des regrets.”