Raphaël Viance : “Constance Brackman peut encore franchir un cap”

Constance Brackman

”Elle a énormément évolué depuis quelques mois. L’an dernier, elle jouait à droite, en tant qu’arrière latérale. Cette année, étant donné les absences, elle est repassée dans l’axe défensif et cela a été une découverte très positive. Aussi bien pour elle que pour l’équipe. Constance, c’est une fille qui a beaucoup d’énergie, qui a de la vitesse et qui a la capacité de s’infiltrer balle au pied. Des points d’amélioration ? Son jeu long. Mais elle est passée d’une fille reprise en U23 avec l’équipe nationale à une fille présélectionnée avec les Flames. C’est la preuve de sa progression constante. Mais elle peut encore franchir un cap.”

Léa Cordier

”Elle est arrivée tardivement cet été. Elle a mis un peu de temps à retrouver ses sensations, mais elle a du foot dans les pieds. C’est une fille qui est capable de jouer court ou long avec la même précision. Elle ne calcule pas ses efforts. Après quelques mois sans beaucoup de temps de jeu, elle a dû combler ce petit retard. Ce qui explique qu’elle a parfois quelques trous d’air. Mais elle est à l’écoute et elle a une attitude très positive. Revenir comme elle l’a fait, c’est très bien.”

Charlotte Catinus

”Ah Charlotte... Quand elle parviendra à reproduire sur le terrain ce qu’elle montre aux entraînements, ce sera parfait. Elle a juste besoin d’un petit déclic. Elle se met un peu trop de pression et elle monte sur le terrain en étant un peu trop crispée. Elle a besoin d’avoir un peu plus confiance en elle. Car elle a de grosses qualités au niveau de la vitesse et de l’explosivité.”

Nadège François

”Une jeune qui a un potentiel intéressant. Elle doit encore progresser dans certains domaines, mais elle écoute, c’est positif. En début de saison, elle faisait partie du noyau A, mais avait surtout du temps de jeu en équipe B. Là, elle est en train de se faire sa place et elle monte régulièrement au jeu. C’est une fille très intéressante techniquement et au niveau athlétique, elle a aussi des qualités. Elle a vraiment toutes les qualités pour être une bonne joueuse de football, mais elle doit passer un cap au niveau de la régularité. Il faut savoir se remettre en question chaque jour, ce qui est parfois le plus difficile pour des jeunes. Mais je suis convaincu qu’elle a tout pour réussir. Mais cela viendra d’elle. Nous, nous pouvons la guider et la conseiller, mais c’est elle qui a le ballon dans les pieds.”