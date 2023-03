Le sommet n’empêche pas Crevits de dormir

Pour Damien Crevits, même si Loyers venait à s’imposer samedi, rien ne serait fait pour la suite. “Nous avons encore Grand-Leez au menu le week-end suivant et tous les matchs sont compliqués dans cette série, juge Damien Crevits. Et ce sont peut-être les matchs face aux équipes moins bien classées qui sont les plus difficiles. Car, contre les gros, la motivation, elle vient toute seule et tout le monde a envie de jouer.”

Au match aller, Loyers s’était imposé (1-0) et avait infligé la seule défaite de la saison aux hommes de Denis Suljemane. “Je m’attends à un beau match de football ce samedi, mais cela va se jouer sur des détails, prévient celui qui n’a toujours pas perdu cette saison. Je ne suis pas certain que ce sera un festival de buts. La clé du match ? Savoir gérer les temps faibles. L’Arquet est une belle équipe, qui sait faire tourner le ballon. Il faudra faire preuve d’une bonne organisation.”

Pas spécialement cités parmi les favoris en début de saison, Loyers et l’Arquet réalisent pourtant un championnat XXL. “Généralement, avec des résultats pareils, tu domines ta série de la tête et des épaules. Ciney l’a montré l’an dernier par exemple. Le souci, c’est que nous sommes deux à vivre une année de folie, sourit Damien Crevits. Si je m’attendais à nous voir en tête ? Même si nous ne l’avons pas crié sur tous les toits, le but était de jouer le haut du tableau. Cela fait plusieurs années que nous jouons le top 5, donc, la qualité, nous l’avons. Si je suis étonné par l’Arquet ? Pas vraiment. Il s’agit d’un club qui a une belle école de jeunes et qui grandit au fil des années. L’Arquet sortait d’une grosse saison en P2 et a bien recruté donc, ce n’est pas vraiment une surprise de voir cette équipe dans le haut.”

Mais finalement, Loyers est-il prêt pour une montée en D3, un niveau que le club a connu dans un passé pas si lointain ? “Je pense que nous sommes prêts à monter, assure le capitaine. L’équipe a déjà joué à ce niveau, les gars ont pris de la maturité, de l’expérience et puis, si nous venons à monter, je pense que le club se renforcera avec deux ou trois transferts. Et la grande majorité du groupe a déjà annoncé qu’il continuait. Saurons-nous repartir de l’avant pour le tour final si nous loupons le titre ? Je pense, nous ferions le maximum même si ce serait évidemment décevant de rater le titre. Mais bon, nous n’en sommes pas encore là.”