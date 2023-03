Rémy Ory préface le derby de la Famenne entre Rochefort et Marloie

Rémy Ory, vous serez présent au Parc des Roches ?

”Bien entendu. Je suis toujours présent aux matches de Rochefort. C’est moi qui me retrouve derrière le micro, je gère deux ou trois petites choses, comme l’aspect sécurité notamment.”

En parlant de sécurité, à quoi faut-il s’attendre dimanche ? On attend beaucoup de monde ?

”C’est clair que c’est le derby de la Famenne, un match qui suscite beaucoup d’engouement des deux côtés. Mais que ce soit lors des deux rencontres de l’an dernier ou lors du match à Marloie en novembre dernier, tout s’est très bien passé entre les supporters des deux camps. Bien sûr, pendant le match, chacun soutient son équipe, mais une fois que c’est fini, les mecs boivent des coups ensemble. Il existe beaucoup de respect des deux côtés. Concernant l’assistance, Marloie avait eu pas loin de 1000 personnes au match aller. Si nous pouvons avoir la même assistance dimanche, nous signons à deux mains. Nous devrions avoir entre 800 et 1000 personnes, d’autant plus que d’un point de vue sportif, tout va bien à Rochefort. Nous nous rapprochons du titre.”

Un titre qui n’a finalement rien de surprenant au vu du noyau ?

”Tout à fait. Mais ce n’est pas parce que tu transfères de très bons joueurs que tu vas rouler sur le championnat. Il faut aussi avoir un collectif derrière. Et cette année, ce bloc équipe, qui manquait peut-être avant, il est bien présent. Et c’est la différence. Car enchaîner des noms ne te fait pas gagner un match, on en a la preuve, toutes proportions gardées, avec le PSG. Si tu as des individualités, mais que tu n’as pas d’équipe, tu ne gagneras jamais rien.”

Rochefort est prêt pour la D2 ?

”Je crois que oui. Les dernières années n’ont pas été faciles. Vous avez eu le Covid et puis, les inondations qui ont quand même causé beaucoup de dégâts à notre club. Des membres du comité ont été touchés. Au niveau extra-sportif, ce n’était pas facile de tout gérer. L’an dernier, nous n’étions peut-être pas encore prêts, mais là, beaucoup de choses ont changé. Tout le monde a bien compris le projet et cela évolue à tous les niveaux du club. Au niveau des infrastructures, c’est aussi en train de bouger. Le synthétique deviendra une réalité dans les mois à venir. Je pense vraiment que c’est le bon moment pour monter et je suis persuadé que la transition sera très fluide.”

Vous coachez l’équipe féminine du club. Être à la tête d’une équipe masculine ne vous manque pas ?

”Non, c’est fini pour moi tout cela. Je ne saurais plus. La page est bien tournée. Ici, comme l’équipe féminine n’avait pas de coach, on a fait appel à moi. Cela reste beaucoup plus cool que de gérer une équipe masculine en provinciale. Cela me permet de rester sur le terrain, mais de manière calme. Et c’est largement suffisant.”

Un mot sur Marloie. Vous avez vu l’équipe cette saison ?

”C’était un peu plus compliqué pour moi de m’y rendre cette année car l’équipe féminine joue aussi le samedi. Mais c’est un club que je connais très très bien. J’ai de très bons contacts avec le président, je connais énormément de joueurs et de membres du comité. C’est un club qui s’est bien développé, qui s’est stabilisé en D3 et qui peut compter sur un coach très intelligent. Marloie est dans la lignée des années précédentes, cette équipe a même encore grimpé d’un cran. Marloie a su franchir une étape en gardant des joueurs régionaux.”

Vous êtes surpris par Marloie ?

”Pas du tout. Je savais que le rêve du président était d’arriver en D3 et d’y rester. Il a su gérer son budget et il a bien su s’encadrer. Je pense notamment à un gars comme Samuel Lefèbvre qui réalise un énorme travail. Marloie donne aussi sa chance aux jeunes du club. Et je sais que l’école des jeunes, c’est la fierté du président.”

L’école des jeunes, c’est ce qui manque à Rochefort ?

”Disons que Marloie est plus avancé à ce niveau-là. Mais le travail mené à Rochefort commence à porter ses fruits. Vous avez pas mal de jeunes du club qui sont sur la feuille en équipe B. Nous savions que nous avions un retard à ce niveau, mais il est en train de se réduire. La prochaine étape est d’avoir des équipes en interprovinciaux. Mais les futures installations, cela nous permettra aussi de bosser dans des bonnes conditions.”