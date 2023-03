Arquet reprend la première place de la P1 Namur

Un arbitrage à remettre en question

La deuxième période est beaucoup plus animée, Loyers va mieux. Pourtant, 10 minutes après la reprise, c’est Jonckers qui voit son but injustement annulé pour une position de hors-jeu alors que Lampecco couvre totalement l’action. Salmon doit sortir un gros arrêt devant Demoulin et, dans la foulée, le duo gagnant du match aller Mauléon-Boutgmi remet le couvert. Néanmoins, le juge de ligne lève son drapeau jugeant la position du latéral illicite : difficile d’aller néanmoins dans le sens de l’arbitre. 10 minutes plus tard, Jonckers est à la réception d’un centre venu de la droite pour faire 2-0. Adrien Collard s’est écroulé au début de l’action pour une faute qui semble pourtant flagrante. En toute fin de match, Bassani tente sa chance dans le rectangle et le ballon est stoppé de la main par un défenseur. L’arbitre indique le point de penalty… Avant que son juge de ligne ne siffle de nouveau un hors-jeu alors que le centre était latéral. Des Loyersois, déçus, laissent filer leur première place.

Arquet réaliste, Loyers pas

Le gardien loyersois Thibaut Salmon restait sincère au coup de sifflet final. “Arquet a été réaliste, nous pas. Notre première période n’était pas bonne. Ils ont fait un bon match mais ils ont été bien aidés par un trio arbitral qui n’a pas pris ses responsabilités. Jamais une carte jaune donnée sur des fautes en contre, alors que sur le deuxième goal tout le monde a bien vu une faute. Avec aussi un robot comme juge de ligne qui devait lever son drapeau à chaque action… Je n’aime pas parler d’arbitrage mais là, ça a été flagrant”.

“Un 2-0 un peu sévère”

“En première mi-temps, on a été trop timides, on n’avait rien à revendiquer. Arquet méritait de mener à la mi-temps, assume le latéral Elliot Mauléon. En seconde mi-temps on a montré un meilleur visage. Puis on met un but qui est, pour moi, annulé injustement, on verra les images. On a aussi un penalty en fin de match qui n’est finalement pas sifflé. Je pense qu’on méritait de revenir au score, le 2-0 est un peu sévère mais félicitations à Arquet malgré tout”.

Tanguy Jonckers (Arquet) : “un match parfait pour moi”

“Ce fut un match correct de notre part avec en plus de notre côté un match solide tant défensivement qu’offensivement. Les deux équipes ont à leur tour tenté de forcer la victoire. Malgré la défaite, Loyers s’est battu jusqu’au bout ce qui nous a donné un excellent spectacle. Ce samedi on s’est surtout montré très solide en défense. La clé de notre succès ? Nous avons fini nos occasions. Maintenant il est vrai que mon but inscrit juste avant la pause a été très important”

Alexandre Verdel (Arquet) : “Une victoire méritée”

De retour à Arquet après un passage à Loyers, Alexandre Verdel savoure ce succès. “Des occasions, il y en a eu de chaque côté. Après avoir raté des opportunités en première période j’estime qu’on mérite ce succès et qu’on aurait pu alourdir le score après la pause. De mémoire je n’ai jamais vu autant de monde ici à Arquet, de plus dans une excellente ambiance. Si on a joué pour récolter les trois points, il nous reste encore cinq matches compliqués à disputer avant de penser au titre. Entre Arquet et Loyers dans cette compétition, c’est 1-1 ».

Denis Sulejman (coach Arquet) : “Tout le monde au service de l’équipe”

Au coup de sifflet final, le coach vedrinois pouvait être fier de son équipe. “Dans l’ensemble on a eu la possession du ballon même si Loyers n’a pas démérité. Ce samedi, on a joué en patron. Maintenant il est vrai que le but de Jonckers avant la pause nous a fait du bien. Après la pause on a continué à bien monopoliser le ballon. Ce succès, on le doit au fait que tous les joueurs de mon équipe se sont mis au service de… l’équipe”.

ARQUET : Gillet, Labeau, Vanderreycken, Martin, Jonckers, Gengler, Demoulin, Nzinga, J. Mathieu, Verdel, A. Mathieu (Avci 62e).

LOYERS : Salmon, Dandoy, Lampecco (73e Salihu), Colard, Mauléon, De Geest, Scaffidi (Crévits 64e), Collard, Mathy (Devroye 68e), Boutgmi (Bassani 89e), Tadjenant.

Arbitre : M. Ali Rahmani.

Avertissements : Mauléon, Nzinga, Collard, Gengler, Demoulin.

Les buts : 42e et 70e Jonckers (1-0 et 2-0).