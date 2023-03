Namur n’a même pas dû forcer son talent à Jette

“À la mi-temps, le coach nous a toutefois mis en garde. Il fallait absolument creuser l’écart le plus vite possible, pour éviter de voir l’adversaire prendre confiance”, pointait, après la rencontre, Tyron Crame, auteur d’un doublé après avoir exploité une passe lumineuse de Rosmolen à la 56e minute. Lwangi se faisait encore, quelques instants plus tard, justice, après avoir été accroché par De Marree, lequel était d’ailleurs exclu sur ladite phase. Face à une opposition en infériorité numérique, Namur pouvait dès lors dérouler et Olejede trouvait le poteau avant d’ensuite rater la conversion d’un coup de réparation.

Le coach de l’Union Namur Cédric Fauré était satisfait par les trois points obtenus, mais refusait de céder à l’euphorie. “Nous ne sommes encore nulle part et les joueurs se sont par moments montrés un peu nonchalants. Ils ont parfois manqué d’envie, de détermination. Ce n’était pas un match très stressant, mais je craignais quand même que nous remettions Jette dans la rencontre. Après l’excellente prestation que mes joueurs ont fournie lors du match précédent contre la REAL, je m’attends à chaque fois à les voir jouer aussi bien. L’appétit vient en mangeant et si l’objectif est élevé, les attentes vis-à-vis d’eux le sont également. Je pense que tout le monde l’a bien compris dans le groupe. Le plus important, cela reste le collectif. Chacun devra donner le maximum jusqu’au bout si on veut réaliser l’objectif des dirigeants.”