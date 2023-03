Nuit courte, mais idées claires pour Tanguy Jonckers

Tanguy Jonckers l’assure, la victoire de l’Arquet ne souffre d’aucune discussion. “Sur l’ensemble du match, le succès est amplement mérité, confie l’intéressé. Le score aurait même pu être plus lourd car je plante un troisième but que l’arbitre annule pour hors-jeu. Et j’ai déjà eu l’occasion de revoir les images, je ne suis pas du tout en position illicite. Nous avons aussi eu deux ou trois grosses occasions qui auraient pu alourdir le score en seconde période. Maintenant, ne faisons pas la fine bouche, gagner 2-0 face à Loyers, c’est déjà très bien.”

Si Loyers avait remporté la manche aller, l’Arquet a remis les pendules à l’heure ce samedi. “Ce qui a fait la différence ? Je pense que nous avons beaucoup mieux géré la pression que notre adversaire, estime Tanguy Jonckers. Il y avait pas mal de monde et beaucoup d’attente par rapport à ce match. Loyers pouvait se contenter d’un point et cela s’est vu. Je n’ai pas eu le sentiment que cette équipe était venue chez nous pour gagner. Loyers avait décidé de nous attendre avec un bloc bas, ce qui nous a permis de pouvoir jouer librement comme nous savons le faire. Et cela a réussi. Si je m’attendais à ce que notre adversaire se positionne de cette façon ? Dans son briefing d’avant-match, notre coach l’avait annoncé, donc je n’étais pas surpris. Nous, nous avons simplement joué notre jeu habituel, en faisant circuler le cuir.”

Un calendrier abordable, mais piégeux

Lorsqu’on demande à Tanguy Jonckers s’il était possible que le match tourne autrement si Antoine Richir avait été de la partie, le joueur de l’Arquet botte en touche. “Je ne sais pas, mais cela me fait un peu rire de voir qu’on fait les gros titres avec cette absence. Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous, nous aurons bien aimé qu’il soit présent comme cela, il n’y aurait eu aucune excuse pour expliquer la défaite, sourit l’attaquant de l’Arquet. Et puis bon, chaque semaine, vous avez des équipes qui doivent composer avec des joueurs absents.”

En attendant, avec ce succès, l’Arquet a les cartes en main. Cinq victoires et le titre est dans la poche. “Mais la route est encore longue et le titre ne s’est pas décidé samedi, analyse Tanguy Jonckers. Nous savons ce qu’il nous reste à faire. Là, nous avons profité pendant le week-end, mais dès ce lundi, nous avions déjà le regard tourné vers le prochain match. Nous jouerons les cinq prochaines rencontres comme des finales. Un calendrier qui n’est pas trop compliqué ? Il est piégeux puisque nous avons trois matches à l’extérieur. Et nous allons rencontrer des équipes qui doivent se sauver. Le match dont je me méfie le plus des cinq ? Moi, je ne doute pas. Mais un match comme celui à Flavion, sur un terrain compliqué, je sais que ce ne sera pas facile.”

Toujours est-il que l’Arquet n’a jamais été aussi proche du titre. ” Si nous montons, il faudra quelques renforts afin de ne pas jouer la descente la saison suivante, prévient Tanguy Jonckers. Mais oui, l’équipe est prête à monter. Davantage de pression maintenant que nous sommes en tête ? Non, pas du tout. Nous l’avons déjà été pendant la saison. Et j’ai l’impression que la pression, elle est surtout du côté de Loyers. Nous, nous n’en avons pas. Et comme je l’ai dit, chez nous, tout le monde est conscient que rien n’est joué. Quinze points à distribuer, c’est beaucoup.'