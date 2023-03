Entre l’armée et le basket, Marteau a fait son choix

Depuis l’entame de la saison, Clarice Marteau évolue en R2 et en U19. Si elle joue principalement avec l’équipe de régionale, elle est venue donner main fore pour la Coupe AWBB. ” Le coach a décidé de se consacrer à la coupe AWBB qui était devenue un objectif pour les U19, raconte celle qui est originaire de Ciney. Et je pense que notre Coupe est vraiment méritée, nous avons dû nous battre pour aller la chercher, mais nous le méritons.”

Désormais, Clarice Marteau va se reconcentrer sur la R2 où les objectifs ne manquent pas. “Nous sommes au coude-à-coude avec Boninne pour la montée en R1, dit celle qui joue comme ailière-pivot. Le but, c’est d’arriver en play-off et de les remporter afin de pouvoir grimper d’un cran.”

Originaire de Ciney, Clarice Marteau a pas mal bourlingué dans sa jeune carrière. “J’ai commencé le basket à Ciney, explique la jeune fille. Ensuite, mon papa, militaire, a été envoyé pendant trois ans en Turquie. Nous l’avons suivi avec toute la famille. Là-bas, j’ai voulu continuer à jouer au basket, mais ce n’était pas la même chose que par chez nous. Le niveau était beaucoup moins élevé. Du coup, j’ai arrêté. Une fois rentrée en Belgique, j’ai pris une année de pause pour apprendre le néerlandais. Ensuite, je suis partie jouer du côté de Woluwé avant d’aller au SKW pour m’améliorer encore plus. Ici, cela fait deux saisons que je suis à Braine. J’avais eu la proposition pour rejoindre le club et pouvoir m’entraîner un peu avec la D1, donc j’avais accepté.”

Si elle a pu goûter à la D1, Clarice Marteau ne voit plus son avenir dans ce monde. Et pour cause, la jeune fille a décidé de suivre le chemin paternel en entrant à l’armée. “Mon but voici un an, c’était la D1. Maintenant, cela ne l’est plus du tout. J’ai essayé et j’ai vu que ce n’était pas quelque chose qui me plaisait autant que je le pensais, confie-t-elle. La R2, c’est très bien pour moi et je me plais très bien avec ce groupe. En plus, mon emploi du temps ne me permet pas de m’entraîner. Difficile donc de pouvoir espérer autre chose.”