Neufchâteau n’a plus le droit à l’erreur

Après les défaites de la semaine dernière à Limburg et à Oxaco, Neufchâteau n’a plus le choix. Pour terminer dans les deux premiers et faire partie des play-in, les Chestrolais vont devoir remporter leurs trois derniers matches. “Et espérer que Waregem s’impose lors de son dernier match face à Limburg, commente Mathis Bizimana. Nous n’avons plus totalement notre sort entre les mains, mais avant de penser à Waregem, il faut d’abord gagner nos rencontres.”