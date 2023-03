Aviron : 61 bateaux sur la Meuse pour la 13e édition du “handicap de printemps de la vallée mosane”

Il existe une vingtaine de clubs d’aviron en Belgique. Le RCNSM en fait partie. “Chaque club organise sa compétition. Nous, on a opté pour le style du handicap. C'est-à-dire avec des départs différés. Tout est scientifiquement calculé pour que les rameurs arrivent, en théorie, en même temps à l’arrivée. Notre course est ouverte à tous les rameurs affiliés à un club. Nous aurons des gens provenant d’un peu partout en Belgique.”

Les départs sont étalés en fonction, notamment, du nombre de rameurs présents dans le bateau, du poids et de la taille du bateau (du skiff en solo jusqu’à l’imposant “huit” avec barreur, de l’âge et du sexe des rameurs.

Cette année, pour cette 13e édition, 61 bateaux prendront le départ. C’est 13 de plus qu’en 2022. “Cela promet du grand spectacle”, assure Louis Lambert. “Avec ces 48 bateaux l’an dernier, on était déjà à la limite maximale de participation. Cette course pourra être suivie à vélo sur toute la distance, en empruntant le chemin du halage. Il y aura un véritable goulot d’étranglement qui se fera à hauteur du restaurant le Lodge. Les rameurs devront vraiment faire attention. ” Ce goulot d’étranglement donnera lieu à des tentatives de dépassements impressionnantes.

À l’heure d’écrire ces lignes, le débit de la Meuse était de 300m³/sec. “Avec un tel débit, on ne mettrait pas des amateurs sur l’eau. Mais ici, ce sont des professionnels”, poursuit Louis Lambert. De quoi assurer encore un peu plus le spectacle ce dimanche 26 mars même si ce débit devrait tout de même diminuer d’ici là.

26 membres supplémentaires au RCNSM

Cette 13e édition du “handicap de printemps de la vallée mosane” sera en tout cas une belle vitrine pour celle discipline sportive qui connaît un bel engouement depuis plusieurs années. “Après le Covid, nous avons eu un rebond d’inscription au sein de la section aviron du RCNSM (Ndlr : 300 membres). On est passé de 90 à 116 membres avec un noyau dur d’une quarantaine de membres qui s’entraîne régulièrement", termine Louis Lambert.