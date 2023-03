Morgane Colin n’a pas encore commandé le champagne

Face à Limal, Namur a su aller chercher deux bons points. Et pourtant, les Namuroises ont perdu les premiers et troisièmes sets. “Est-ce que notre victoire est méritée ? Je pense, mais elle aurait pu tomber d’un côté comme l’autre, dit Morgane Colin. Après, nous avons vraiment tout fait pour l’obtenir. Et elle fait du bien. Ce qui a fait pencher la balance en notre faveur ? C’est difficile à dire. Cela s’est joué à peu de choses. En fait, c’était un match un peu spécial car quand on voit les sets, cela n’a pas vraiment été serré. Chaque équipe a eu ses moments forts et ses moments un peu moins bons. Nous avons manqué de constance.”

En voyant Limal reprendre le troisième set, le doute aurait pu s’installer à Namur. “À ce moment-là, tu te dis que tu n’as plus le droit à l’erreur, souffle Morgane Colin. C’est clair que le doute n’est pas loin. Notre chance, c’est d’avoir très bien débuté le quatrième set. Car si Limal avait pris les devants, nous aurions très bien pu sombrer. Et dans le tie-break, nous avons déroulé. En fait, c’était un peu le scénario inverse du match aller où nous menions aussi 2-1 avant de nous incliner. Est-ce que, parmi tous nos adversaires, Limal est la plus belle équipe de la série ? Je pense. Cette équipe a de belles joueuses, que ce soit à la passe ou au libéro. Les ailières savent mettre la balle à terre. Le seul petit point faible, c’est au niveau du centre.”

En attendant, Namur se rapproche de plus en plus d’une accession vers la Ligue B. “Est-ce que le club est prêt ? Oui, je pense. Il nous manque encore deux ou trois petits éléments, mais je me dis que l’équipe de cette année, avec un peu de renforts, nous pouvons éviter de faire l’ascenseur. Avec une centrale en plus, je suis persuadée que nous pouvons vivre une chouette saison.”

Après une saison galère, avec des défaites chaque semaine, Namur a repris du poil de la bête cette année. “Vivre un championnat pareil après celui de l’an dernier, cela fait du bien au moral, avoue Morgane Colin. Et nous ne nous attendions pas du tout à une telle saison. Nous avons débuté avec la confiance à zéro. Le but, c’était juste de reprendre du plaisir et essayer de terminer dans les trois premiers. Maintenant, les matches ne sont pas toujours très emballants. Vous avez parfois des matches où le jeu est moins présent en face. Où cela joue avec moins d’intensité. Mais un match comme celui de ce dimanche, cela faisait du bien.”

Si Namur vient à monter dans quelques semaines, l’objectif sera de vivre une saison tranquille à l’étage supérieur. “Car la pression de jouer pour ne pas descendre, elle est compliquée à gérer, reconnaît Morgane Colin. Mais bon, un nouveau cycle a débuté chez nous. Si nous avions eu cette équipe la saison dernière, je suis convaincue que nous aurions pu nous sauver à l’étage du dessus.”