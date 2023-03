Plus de coach et trois arrêts à Ciney

Alors que son départ du banc de Ciney était prévu en fin de saison, Fannie Vandesteene a pris la décision de se retirer sur le champ, suite à des problèmes relationnels au sein du groupe. Elle est suivie par Ernoux, Mazuin et Laloux. “Le climat était devenu malsain depuis plusieurs semaines, confie l’intéressée. Je n’ai rien à reprocher aux filles d’un point de vue sportif, mais les tensions au sein du noyau et le non-respect à mon égard m’ont poussé à bout. Comme il n’y a pas de leadership, chacune réagit à sa manière et ça devenait difficilement supportable. Je n’aurais jamais imaginé que la saison allait se passer de cette façon. Je prends cette expérience comme un échec.”