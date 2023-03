Rochefort est à nonante minutes du titre

Un engouement que le Rochefortois explique facilement. “C’est une saison historique. Le club va monter en D2, beaucoup de jeunes veulent voir Rochefort décrocher le titre. Et en plus, le spectacle est au rendez-vous depuis plusieurs semaines. La qualité du jeu est là, les résultats aussi. Donc, c’est normal de voir du monde venir au stade. Les meilleurs déplacements de la saison ? J’espère que ce sera celui à Richelle (rires). Les matchs face à Marloie sont des bons moments aussi. Vous avez du répondant en face et les mecs de Marloie, ce sont des potes.”

On s’en doute, s’ils avaient pu choisir, les Ultras auraient préféré fêter le titre à la maison. “C’est sûr que décrocher les lauriers à Richelle un dimanche après-midi, si cela a bien lieu, ce n’est pas l’idéal, sourient-ils. Mais bon, nous n’allons pas cracher dessus. Et que ce soit à Richelle ou chez nous, nous allons quand même faire la fête et puis en remettre une couche la semaine suivante face à Habay.”

On s’en souvient, en début de saison, Rochefort n’était pas encore la machine de guerre actuelle. “De l’inquiétude ? Non. Vu notre effectif, nous savions que nous allions être très costauds. Et puis, nous n’étions pas largués au classement non plus. Et nous avions quand même su aller chercher des points importants. Ce qui a changé ? Très bonne question. Je ne sais pas du tout.”

Lorsqu’on demande qui est le chouchou du groupe, le kop botte en touche. “Nous aimons tout le monde. Je ne vais pas citer un joueur en particulier. Nous soutenons tous ceux qui portent la vareuse de Rochefort. Si nous allons aussi supporter la P2 ? C’est plus compliqué. Les matchs se jouent parfois en même temps et nous n’avons pas que le football dans la vie. Mais si la D3 a fini sa saison et que la P2 est au tour final, ce n’est pas impossible que nous allions donner de la voix là-bas. Et puis, nous serons prêts pour la D2. Les déplacements ne font pas peur même si nous aurons davantage de matchs le dimanche.”