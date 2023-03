Retour à la case départ pour Couvin-Mariembourg

Malgré un bon début, les Namurois n’ont pu éviter la défaite au terme d’un match spectaculaire. “On a bien démarré le premier quart d’heure avec deux opportunités franches à la clé. On pouvait mener au score, ce qu’on n’a pas réussi. Puis, on a été mis en difficulté sur des longs ballons, mais je pense que le score à la pause était logique”, déclarait Fabrice Lebrun.

Au retour des vestiaires, l’USGTH inscrivait deux buts rapidement, mais Wackers réduisait l’écart. Debelic creusait à nouveau l’écart avant que Pratz ne redonne espoir aux Couvinois, mais ils ne parvenaient pas à recoller au score. “On a commis quelques erreurs, notamment notre gardien qui avait été extraordinaire la semaine dernière. Cela fait partie du jeu. On savait que ce ne serait pas facile ici. Pourtant, on inscrit trois buts en déplacement. Mais, certains joueurs avaient des petites blessures, il faut ajouter à cela les nombreux absents. C’est un peu trop pour nous. Il reste quatre matchs dont trois à la maison, on va tout faire pour s’en sortir”, avouait Fabrice Lebrun. Retour à la case départ pour le RESCM qui est rejoint par son adversaire du jour et dépassé par Jodoigne.