Logan Perin, 3e du Dernier Homme debout, a demandé Claire en mariage après 167 km et 22 heures de course

Pour cette très belle édition 2023, sur un parcours jugé un peu plus exigeant que d’habitude par la plupart des 263 participants, notre moniteur des sports s’est appliqué pour tenir le plus longtemps possible. Au final, il a bouclé 22 tours, soit quelque 167km500 et 6800 mètres de D + en 22 heures. Un gros morceau de bravoure…

“Merci à Freddy Loncar”

“J’ai tout de même connu un gros coup de mou vers la 18e boucle”, reprenait le gaillard. “Si personne n’avait été là, j’abandonnais, c’est sûr. Heureusement, Freddy Loncar a couru à mes côtés pendant deux tours et m’a forcé à mieux me ravitailler. Pour lui, je ne mangeais ni ne buvais assez. Je n’avais plus de force, notamment dans les 1500 mètres de la première côte. Je l’ai écouté et l’énergie est revenue un peu. Assez pour que je fasse quelques tours supplémentaires en tout cas. Finalement, j’ai bouclé dans les temps une 22e heure – 59’34, mais j’ai bien vu que les deux autres rescapés étaient plus forts que moi. Les fans ont bien essayé de me faire repartir, mais J’ai préféré jeter l’éponge… ”

Logan Perrin va maintenant se reposer un peu et faire disparaître quelques douleurs, notamment au niveau des bras et des épaules (“ J’ai essayé des bâtons pour la première fois. C’est utile, mais cela doit se travailler à l’entraînement, ce que je n’avais pas vraiment fait… ”). Puis il se plongera dans ses objectifs futurs. “Je me suis inscrit sur un 100 km sur le Plateau des Hautes Fagnes, fin mai”, indique-t-il. “Le 100 kilomètres des coureurs célestes. Un classique. Puis ce sera mon premier ultra en montagne, cet été, avec l’UT4M, soit 169 km avec 11.000 mètres de D +… ”

“ Je rêvais de l’emporter, puis de faire ma demande”

Tout cela en compagnie de Claire, sa compagne depuis maintenant 4 ans, avec qui il vit depuis 2021 et qu’il a demandé en mariage dimanche, en descendant du podium… “Mon rêve était de remporter l’épreuve et de me mettre genou en terre au pied de l’arche d’arrivée, devant elle”, fait-il. “Mais c’était bien également au pied du podium. Elle ne s’y attendait pas du tout. Lorsque l’organisateur David Bertrand l’a appelée au micro, elle pensait que je voulais la remercier pour son assistance… ”

Au final, elle a dit oui, évidemment. Et ça, ça vaut toutes les victoires du monde…