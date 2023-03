Joackym Mahy, le bel espoir du golf belge

Et depuis ses débuts, Joackym Mahy n’a cessé de se perfectionner. Résultat des courses, en 2022, le jeune homme a passé un énorme cap. “J’ai beaucoup progressé l’an dernier. Avant, je stagnais à du 8.4 comme handicap. Là, d’un coup, je suis passé à du 4.2 ce qui est très bien (NDLR : Il est même descendu à 3.7 ce week-end). J’ai gagné beaucoup de tournois, je suis monté sur le podium à plusieurs reprises. Et cet hiver, j’ai encore énormément bossé, je suis devenu plus constant, je commets moins de grosses erreurs. Avoir un deuxième entraîneur ? Oui, j’ai la chance de pouvoir travailler avec Thierry Evrard qui est venu renforcer mon staff. Je travaille beaucoup avec lui, notamment sur l’aspect mental. Après chaque tournoi, je l’appelle, nous débriefons ensemble. Et puis, je prépare beaucoup plus mes compétitions. Nous examinons le parcours. Et lui, il a joué partout en Belgique, donc les parcours, il les connaît par cœur. Il sait me dire les petits pièges à éviter. Une approche plus professionnelle ? Oui, on peut dire cela. En tout cas, avoir des plans de jeu, cela m’aide énormément.”

Au début du mois, Joackym Mahy a repris la compétition avec un tournoi du côté d’Ostende. “Où j’ai décroché ma qualification pour les Championnats du Monde. Une bonne surprise, raconte-t-il. Je ne savais pas du tout que la manche à Ostende pouvait me permettre de décrocher mon billet pour les Mondiaux. Au départ, je n’étais même pas spécialement motivé à l’idée de participer. Il fallait se lever tôt, c’était le premier de la saison, c’était loin de la maison. Mais bon, en fin de compte, j’ai bien fait de m’y rendre. Ce ticket était-il l’objectif de la saison ? Pas spécialement. Mon ambition, cette année, c’est de gagner le classement US Kids, comme l’an dernier. Cela a plutôt bien commencé. Un autre objectif ? Les Championnats d’Europe qui auront lieu à la fin du mois de mai en Écosse. J’espère pouvoir décrocher un top 5. J’ai un peu comparé les résultats des années précédentes avec mes résultats personnels. Je pense que c’est faisable d’atteindre mon but même si j’aurai des bons golfeurs en face de moi.”

”La concentration, c’est primordial”

Et comme tout bon sportif qui se respecte, celui qui est affilié au club du Bercuit n’est pas du genre à brosser une séance d’entraînement. “Mais je ne m’entraîne pas encore assez, peste Joackym Mahy. Avec l’école, ce n’est pas toujours évident. J’essaie de m’entraîner un peu tous les jours, mais je vais sur le circuit chaque mercredi, chaque samedi et chaque dimanche. En hiver, quand tu es tout seul à t’entraîner et qu’il fait moins 1, il faut être motivé, mais je le suis. Et quand j’ai une compétition le week-end, la veille, j’essaye de me reposer un maximum. Pas question de sortir faire la fête jusqu’au milieu de la nuit. Mais bon, ce n’est pas dans mon caractère dans tous les cas. Les tournois de cette année ? L’an dernier, j’en ai disputé énormément. Cette année, je vais davantage réfléchir à mon programme pour ne pas trop m’éparpiller. Le seul golfeur de l’école ? Ah oui, c’est clair que je suis le seul (rires). Je suis d’ailleurs connu pour cela à l’école et mes camarades m’encouragent.”

Si le golf n’est sans doute pas le sport le plus éprouvant physiquement, mentalement, la discipline demande un gros travail. “La concentration, c’est primordial, dit-il. Je peux vous dire qu’à la fin d’un parcours, il m’arrive d’être totalement vidé. Le moindre petit passage à vide se paye cash. Et si tu rates quelque chose, tu ne dois pas commencer à gamberger. Tu dois directement te reconcentrer. Et après le match, tu analyses ce qui ne s’est pas bien passé. Mon rêve ? J’aimerais bien arriver sur le circuit professionnel évidemment. Je pense que c’est possible, il faut juste avoir la chance de se faire repérer par les bonnes personnes. Ici, j’ai eu des contacts pour pouvoir poursuivre mes études aux USA après ma rhéto. Cela pourrait m’ouvrir des portes. Et m’aider à trouver des sponsors car le golf, cela a un coût. Pour les Championnats du Monde, vous devez compter entre 5000 et 6000 € par exemple.”