Même à sept, les Cinaciennes ne vont rien lâcher

Et samedi, la situation était un peu spéciale puisque Jurgen Van Merbeeck, qui ne pouvait prendre place sur le banc à cause d’un souci de licence, coachait des gradins. Sa fille, Jill, se chargeait de faire le relais sur le terrain et le long de la touche. “C’est vrai que la situation était un peu spéciale, sourit Mathilde Bechoux. Mais Jill et Jurgen sont tellement complices que cela s’est très bien passé. Et puis, nous avons quand même quelques joueuses d’expérience pour aider l’équipe.”

Jouer le coup à fond en play-off

Avec cette victoire, Ciney conforte sa deuxième place. “Mais il nous reste encore des gros matches avant les play-off, précise Mathilde Bechoux. On sait qu’Ottignies, leader de la série, ne s’inscrira pas pour les play-off. Nous aurions donc l’avantage du terrain si nous parvenons à garder cette position. Nous avons en tout cas envie de jouer le coup à fond, ce serait une belle récompense. On sait que Neufchâteau et Huy seront aussi de la partie. La quatrième place risque de se jouer jusqu’au bout entre Boninne et Pepinster. ”

Face à Neufchâteau, Ciney a montré du caractère et de la ressource. Après un premier acte très partagé, Ciney a pris dix points de retard, mais les Cinaciennes sont parvenues à repasser devant dans les derniers instants. “Nous avions déjà émergé dans le final au match aller en étant menées de vingt points à la pause, se souvient Mathilde Bechoux. Nous avons eu le mérite de ne pas baisser les bras, nous n’avons pas paniqué, nous avons su jouer sur nos forces et nous sommes revenues petit à petit. Physiquement, c’était évidemment compliqué et tout le monde était content que cela se termine. Nous avons tout donné, d’autant plus que le match était physique et intense. Nous savons que ce scénario risque encore de se reproduire jusqu’en fin de saison vu l’étroitesse du noyau, mais il faudra savoir le gérer. Des creux, nous en aurons dans des rencontres, c’est inévitable. Mais il faudra parvenir à rester en groupe. ”