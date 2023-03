”Je trouve que c’est une épreuve qui méritait de revenir dans le championnat de Belgique des rallyes, explique Hugues Henrot, président de l’écurie Bayard qui organise l’épreuve. Cela faisait des années que je voulais ramener le rallye au niveau national et j’ai eu l’occasion de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et ça tombait bien dans leurs projets de pouvoir inclure les Ardennes dans le championnat.”

Avec Tänak et Boonen

Pour ce retour en national, l’organisation peut compter sur un beau plateau, avec quelques grands noms. L’Estonien Ott Tänak, champion du monde WRC en 2019, compte profiter des Ardennes pour régler sa Ford Puma en vue du rallye de Croatie. Tom Boonen, passionné de sports moteurs, participe également au rallye dinantais.

Mais ces deux noms ne doivent pas faire oublier les autres participants. Grégoire Munster et l’Estonien Georg Linnamäe participent en préparation du rallye de Croatie également. Jourdan Serderidis, vainqueur à Dinant l’an dernier, Maxime Potty, en tête du BRC, Bastien Rouard, Thibault Mazuin ou Laurent Léonard, sur Porsche, ne sont que quelques noms parmi les plus de 80 inscrits. La bataille pour une place sur le podium des différentes classes promet d’être animée.

Le rallye est prévu sur deux jours, le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril. Le vendredi sera consacré aux différents contrôles, aux reconnaissances ainsi qu’à une séance de dédicaces dans la salle du casino.

C’est le samedi matin, dès 7h30, que l’épreuve commencera réellement, au podium. Trois boucles de quatre spéciales sont au menu des concurrents. Celle de Molignée ouvre le bal vers 8h du matin. Pilotes et copilotes ont intérêt à être bien réveillés pour cette spéciale rapide. Ils enchaînent ensuite avec la spéciale d’Onhaye et ses routes étroites et glissantes, avant un passage à Dinant près du podium. Direction ensuite les fonds de Lesse (c’est bien Lesse et pas Leffe), une classique du rallye qui emmène les équipages près de trois châteaux de la région. Les concurrents passent ensuite de l’autre côté de la E411 pour terminer la boucle sur la spéciale de Leignon dont le parcours s’annonce rapide. Le podium final est prévu vers 20h30.

Le respect, double enjeu

Les responsables de l’écurie organisatrice se félicitent de la participation et de ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers avec les communes traversées et les riverains. Mais ils insistent également fortement sur le fait qu’il est très important que le public respecte les mesures de sécurité établies et les injonctions des commissaires de course. Si des zones sont interdites au public c’est pour une bonne raison : assurer la sécurité de tous et l’avenir du sport automobile.