La jeunesse de Natoye ou l’expérience de Profondeville : qui gagnera la Coupe ce samedi ?

Comment sentez-vous votre équipe à quelques heures de cette finale ?

”K.C : Nous bossons bien pendant cette semaine afin d’être prêts. Nous avons eu des bons matches de préparation face à Malonne et Ciney notamment. Mais nous serons prêts pour samedi.

B.G : Je pense que nous montons en régime depuis plusieurs semaines, que ce soit au niveau des résultats ou des prestations. Nous restons sur une sortie positive face à Erpent. Maintenant, c’est le jour J qu’il faut être prêt. La forme du jour va énormément jouer. Maintenant, c’est une récompense pour tout le travail effectué avec nos jeunes. Une finale, c’est génial pour eux et pour le club. Jusqu’ici, nous avons bien géré tous nos matches de Coupe, j’espère que ce sera pareil.”

La Coupe, il s’agissait de votre gros objectif en début de saison ?

”B.G : La Coupe est un objectif pour beaucoup d’équipes, maintenant, vous aviez de sérieux clients. Et nous, cette finale, c’est la cerise sur le gâteau. Nous avons sorti Malonne et Loyers, qui était renforcé avec des gars de R1. Nous avons livré un superbe parcours.

K.C : Pas du tout. Nous, nous voulions juste nous sauver le plus vite possible. L’an dernier, l’équipe avait terminé onzième après une saison compliquée. Moi, je suis arrivé cet été et je leur ai dit que le but était de prendre un maximum de plaisir. Mais la sauce a bien pris. En Coupe, nous étions du bon côté du tableau, même si nous avions Fraire en quarts. Mais l’appétit vient en mangeant.”

Étonné de retrouver votre adversaire en finale ?

”B.G : Je ne suis pas étonné d’avoir vu Profondeville battre Belgrade en demi. Par contre, je crois que personne n’aurait misé sur une finale pareille en début de saison. Des équipes comme Malonne, Ciney, Fraire, étaient bien plus attendues.

K.C : Pas spécialement. J’ai vu Natoye au début du second tour et c’est une très belle équipe, qui progresse très bien. Maintenant, comme Bastien le dit, personne n’aurait pronostiqué cette affiche en finale. Mais cela veut dire que les deux équipes pourront jouer sans pression. Nous devrions avoir un beau match.”

Natoye a gagné la première confrontation en championnat. L’avantage est pour Natoye ?

”K.C : Ce match remonte à plusieurs mois et les deux équipes étaient privées de plusieurs joueurs. Nous, nous avions eu un off-day en zone offensive. Il ne faut pas penser à ce match. Pour moi, ce sera totalement différent ce samedi.

B.G : Une finale de Coupe et un match de championnat, ce n’est pas pareil. Le championnat, nous l’avons abordé sans pression. Ici, cela passe ou cela casse. Mais je ne me tracasse pas. Je suis déjà super content du groupe. Et nous verrons ce samedi si des gars sont aptes à franchir un palier pour les prochaines années.”

De quoi vous méfiez-vous particulièrement chez votre adversaire ?

”B.G : C’est une équipe avec beaucoup d’expérience, bien plus que chez nous. Les mecs en face sont talentueux, certains ont joué en régionale. Profondeville, c’est un gros collectif, qui tourne bien et qui peut imposer pas mal de taille dans la raquette. Ce sera un combat physique et il faudra être présent. Ce sera à nous de mettre de l’intensité et du rythme. Mais bon, une des clés du match, ce sera la gestion des émotions.

K.C : On sait que Natoye va mettre énormément d’intensité pendant quarante minutes. Il faudra tenter d’imposer notre rythme et calmer le tempo. On sait que Natoye ne lâchera rien. Mais j’ai des gars d’expérience, qui ont joué plus haut. Ce sera le contraste entre la vitesse et l’expérience.”

Bastien Gilain a déjà coaché en finale de Coupe. C’est un avantage ?

”B.G : Peut-être. J’en ai coaché deux, j’en ai gagné deux. J’espère faire la passe de trois. En tout cas, je sais que dans une finale, tout peut se passer. Et je suis prêt.

K.C : Je pense que c’est un avantage. Il a beaucoup plus d’expérience que moi. Moi, c’est ma première année au coaching chez les Hommes. Et je suis en finale de la Coupe, donc c’est déjà super. Pour mon apprentissage, c’est vraiment top d’avoir une finale à jouer. Face au meilleur coach de P1 en plus.”