Rallye des Ardennes : Jonathan Dethise et Gille Simon au nom de l’amitié

Pour cette édition, le duo originaire de Dorinne, petit village situé à quelques kilomètres de Dinant, là où se tiendra le centre névralgique du rallye, aura le numéro 45 sur les portières. “Au rallye des Ardennes l’année passée, enchaîne-t-il, pour notre première participation, nous avons terminé 2e en Division 2-5 avec une Peugeot 206. Plus tard dans l’année, pour notre découverte de cette Renault Clio, nous avons remporté la division 4-13 et finis 4e en Division 4 au rallye de la Famenne. Cette saison, nous aimerions acquérir de l’expérience en participant à au moins 3 rallyes, tout en respectant notre ligne de conduite, qui est avant tout la passion, le plaisir et l’amitié.” Il termine : “Un rallye coûte cher et je tiens à remercier nos généreux sponsors sans qui, tout cela ne serait pas possible”.