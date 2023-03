Lentz espère pouvoir fêter le titre samedi

Gilles Lentz n’a pas oublié la défaite du match aller avec le but sensationnel de Molnar. “Difficile de l’oublier alors qu’il passe en boucle chaque lundi soir dans La Tribune, rigole le portier de Rochefort. Je pense qu’Habay est une équipe qui propose du football et qui ne devrait pas arriver chez nous en jouant bloc bas comme le font quasiment tous nos adversaires. Après, je ne dénigre pas cette manière de jouer, ils ont sans doute raison.”

Depuis plusieurs semaines, le titre de Rochefort ne fait plus aucun doute. “À quel moment avons-nous pris conscience que les lauriers étaient pour nous ? Quand nous avons enchaîné les victoires et que l’écart se creusait, estime Gilles Lentz. Depuis novembre, nous sommes très réguliers alors que derrière, chaque équipe a eu des moments de creux. Avec notre 16/30, notre début de saison n’était pas bon. Mais notre chance, c’est que personne n’avait pris le large. Le leader avait 20 points après dix journées. Dans d’autres séries, des écuries avaient 25, 26 ou 27 points à ce moment de la saison. Et là, cela aurait été plus compliqué de revenir.”

Arrivé à Rochefort cet été, Gilles Lentz n’a pas souvent été mis à contribution. “C’est parfois très frustrant. Tu ne touches pas un ballon du match et tu prends un but où tu ne sais rien faire. Comme face à Givry ou Huy, dit-il. Ce n’est pas facile d’être gardien dans une équipe qui joue le haut. Mais j’ai pu être décisif la semaine dernière à Richelle et cela m’a fait plaisir d’aider l’équipe.”