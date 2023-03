Michels veut quitter Aische par la grande porte

Ce samedi soir, Aische va devoir sortir son costume de gala pour mettre Mons au tapis. “Je n’avais pas joué le match aller, mais j’étais allé voir et Mons est une très grosse équipe. Ce club n’a pas les mêmes moyens que nous, mais chacun fait comme il veut, sourit Bryan Michels. Mons a encore transféré quelques grosses individualités cet hiver. Mais sur un match, tout est possible. Je ne suis pas certain que les Montois soient capables de situer Aische sur une carte. Mais nous voulons leur montrer que nous sommes bien là.”

Cette année, Aische a soufflé le chaud et le froid. “C’est vrai que nous n’avons pas été très réguliers, souffle le capitaine d’Aische. Nous avons eu des bons moments et des moins bons. Mais nous sommes là. Avec quelle ambition au tour final ? Moi, je partirai dans quelques semaines et je veux le faire par la grande porte. Être au tour final, vu le niveau de la série, ce serait déjà une grosse performance. Mais si Aische peut monter en D2, ce serait superbe. Au tour final, tout peut se passer. Ce ne sont pas nécessairement les équipes les plus costaudes qui peuvent émerger ou atteindre la finale. On l’a vu avec Binche et Sprimont l’an dernier.”

Après dix ans à Aische, Bryan Michels vit donc ses dernières rencontres avec la vareuse rouge sur le dos. “Les derniers matches seront un peu plus chargés en émotion, mais je reviendrai voir des matches à Aische, confie l’intéressé. Le coach voulait me garder, mais je n’ai pas trouvé d’accord avec le comité. L’an dernier, j’avais déjà hésité. J’ai aussi envie de relever un nouveau challenge. Mais je veux terminer en beauté.”

Bryan Michels restera en Nationale puisque le talentueux aischois évoluera à Ciney. “Où je retrouverai Manu Rousselle, dit-il. Il m’avait dit que s’il retrouvait un challenge intéressant, il me contacterait. Quand il est arrivé à Ciney, il m’a sondé. Je lui ai dit que j’attendais de voir si Ciney allait se sauver et qui allait arriver. Mazzara et Gaziaux, d’anciens équipiers, ont signé. Dehon, une valeur sûre de D3, rejoindre également Ciney où vous avez déjà du beau monde. Le but sera de jouer le top 8 dans un premier temps. Le challenge est excitant, dans un club historique et qui dispose de belles infrastructures.”