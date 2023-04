Fagnards et Walhérois se quittent dos à dos

Au retour des vestiaires, les gars de Lionel Brouwaeys sont décidés à aller ouvrir le score. Par deux fois, Lambert tente sa chance de loin et, sans un Eugène en grande forme, le marquoir serait en faveur des Onhaytois. Les Mariembourgeois laissent passer l’orage et ne passent pas loin de prendre l’avantage. À la 64e, Pratz reçoit un excellent ballon à l’entrée du rectangle, mais perd son duel face au keeper walhérois. La montée de Davrichov apporte un vent de fraîcheur dans le jeu et la défense adverse le sait. Pourtant, le numéro 26 arrive à déborder sur son flanc gauche et sert parfaitement Q.Deppe. L’avant fagnard croque complètement son envoi, au grand désarroi des suiveurs couvinois. Le jeu se débride au fil des minutes, mais le score ne bouge pas. Les Couvinois sont satisfaits d’accrocher une nouvelle équipe du top. Quant aux Onhaytois, ils se qualifient officiellement pour tour final.

”Un grand Vincent”

”Cela fait toujours plaisir de revenir ici, d’affronter des gars avec qui j’ai apprécié jouer”, confie Alessandro Guerri. On a tout essayé pour s’imposer, mais on est tombé sur un grand Vincent (NDLR : Eugène), qui a arrêté tout ce qu’il pouvait. On perd des points pour le titre face à Mons, mais le tour final est en poche.”

De son côté, Quentin Deppe remarquait : “On prend de nouveau des points contre une équipe du haut de tableau, remarque Quentin Deppe. On en prend trois contre Saint-Symphorien, trois contre Manage, il y a deux semaines, on accroche Mons et ici Onhaye. Ce dimanche, il a manqué un peu de réussite et de lucidité dans le dernier geste, mais c’est un bon résultat pour nous.”