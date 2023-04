Rochefort champion: du cadeau empoisonné au conte de fée (VIDEO & PHOTOS)

Facile avec une telle armada diront ses détracteurs. Mais cette équipe, il fallait pouvoir la gérer et oser des gestes forts. Il l’a fait, encore samedi, n’hésitant pas à renvoyer des cadres sur le banc ou en tribune et à titulariser Gilles Bernard au back gauche alors que l’ex-défenseur de Durbuy n’avait pas joué une seule minute en D2 depuis sa blessure des croisés. "G ilou, c’est une machine, un guerrier, souligne Rentmeister. Pour revenir comme il l’a fait et se mettre plat ventre pour l’équipe, il faut un sacré mental."

Nicolas Lhoist et Jeffrey Rentmeister, de l’ombre à la lumière à Rochefort. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

"Pas l’effet Rentmeister"

Comme il l’a déjà répété la semaine dernière après le nul à Richelle, retardant le sacre d’une semaine, ne comptez pas sur l’entraîneur rochefortois pour tirer la couverture sur lui seul. "Non, ce n’est pas l’effet Rentmeister, insiste-t-il. C’est l’effet de tout un club, un staff, une direction et des joueurs surtout. Si ces derniers ne sont pas à l’écoute du message qu’on essaie de leur faire passer, alors le titre n’est pas au bout. C’est le titre de tout un club. Félicitations aux joueurs, ils sont allés chercher ça de façon magnifique. Il y a des garçons qui sont passés de la tribune à titulaire, du banc à seizième homme et tout le monde a tiré sur la même corde et c’est comme cela qu’on atteint un tel résultat."

Avec Nicolas Lhoist à sa tête, Rochefort peut voir venir. Il peut surtout transférer qui il veut pour jouer les premiers rôles en D2, objectif avoué du président avant de viser la N1, à l’horizon 2027. "On aura l’ambition de jouer le haut du tableau, confirme l’intéressé. On essaiera de faire pour un mieux. En tout cas, on mettra sur pied une équipe compétitive pour continuer à donner de la joie aux supporters."

Marvin Étienne, félicité par Mathieu Cornet, vient de marquer sur son premier ballon. Rochefort est champion. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Jeff, stop ou encore ?

Mais faudra-t-il attirer un nouveau coach ? Jeff ne cache pas qu’il hésite à rester sur le banc du Parc des Roches, courtisé par quelques grosses écuries, en D1 luxembourgeoise notamment, ou pour intégrer un staff de D1B. "Mais je me suis lié d’amitié comme jamais avec le président, avoue le coach rochefortois. Franchement, je ne sais pas encore où je serai. On en parlera plus tard, fin de cette semaine. Profitons du titre d’abord."

Fou de joie et très ému après avoir passé le match au milieu du kop des Roch’Boys, Nicolas Lhoist embraye: "Je dois discuter avec Jeff, je ne sais pas ce qu’il va faire. Évidemment qu’on veut le garder. Mais je suis tellement heureux de pouvoir fêter ce titre ici à Rochefort." Cinq ans après avoir repris en main la destinée de son club, Nicolas Lhoist ne cache pas son attachement à la région. "C’est une ville qui nous tient tellement à cœur au niveau familial, confirme-t-il, arrosé de champagne, les larmes aux yeux. Après tant d’efforts, après tant d’années où nous avons essayé de remonter le club, c’est historique, unique dans l’histoire du club de monter si haut. Et je pense que ce n’est que le début d’une belle aventure. On va encore avoir de bons moments ici à Rochefort, j’en suis convaincu. C’est certain que notre première tranche était compliquée. Mais voilà, Jeffrey et le reste de son staff et les joueurs ont fait le boulot depuis une bonne quinzaine de matches. Comme quoi, le football n’est pas une science exacte. Je suis heureux pour Jeff et son staff. Ils ont fait un boulot remarquable. C’est fantastique."

Fantastique aussi, en D3, de voir un tel engouement dans un Parc des Roches plein à craquer. "Nous n’étions pas loin de 2000, souligne encore Nicolas Lhoist. Il y a cinq ans, en 2018, nous étions 100 supporters à peine. Il y a un véritable engouement. Nous sommes occupés de créer un vrai esprit de famille. Ça fait chaud au cœur."

Rochefort champion de D3ACFF après sa victoire contre Habay-la-Neuve ©Mathieu Golinvaux

Un projet derrière la D3

Si Nicolas Lhoist investit beaucoup dans l’équipe phare, il ne néglige pas les jeunes. Une académie est en construction dans le zoning et un synthétique sera bientôt opérationnel, ainsi qu’un espace couvert pour les entraînements. "La D3, c’est le moteur de ce club, mais je suis là pour aider tout Rochefort à grandir", conclut le président, tourné vers la construction de son futur noyau. Il y aura pas mal de départs et quelques solides arrivées. Gaëtan Gall (Onhaye) fait partie des priorités. Mais des joueurs de divisions supérieures ou des jeunes de moins de 21 ans sont aussi sur les tablettes d’un club qui pourra en principe toujours compter sur ses hommes clés comme Lentz, Cornet, Laloux, Remy, Said, Uhia et Lazitch.

Rochefort champion de D3ACFF après sa victoire contre Habay-la-Neuve ©Mathieu Golinvaux

Fiore et Carcela en renforts en D2ACFF ?

“Nous n’irons pas en D2 pour faire de la figuration”, prévient le président Nicolas Lhoist qui, comme à son habitude, a suivi le match au milieu du kop. On attend en effet du lourd parmi les recrues. Le nom de Corentin Fiore est cité et même celui d’un autre ancien Rouche, Mehdi Carcela.